Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Приморье впервые с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приморье впервые с начала года превысила эпидемический порог, сообщили в понедельник в пресс-службе краевой администрации.

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"Режимно-ограничительные мероприятия введены во всех лечебно-профилактических учреждениях Приморья. Это связано с тем, что в крае впервые в 2018 году заболеваемость гриппом и ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 46,3%", - отмечается в сообщении.

За минувшую неделю в лечебные учреждения региона обратились 12,5 тыс. человек, 540 из них госпитализированы. В связи со сложившейся ситуацией во всех медицинских учреждениях Приморского края введен масочный режим, проводятся ограничительные мероприятия в детских садах и школах.

"В школах регулярно проводятся "утренние фильтры": опрос каждого о состоянии здоровья и измерение температуры. В рамках профилактики заболеваний в этих учреждениях организуются бактерицидное облучение помещений, дезинфекция посуды в столовых, витаминизация блюд", - цитирует пресс- служба начальника отдела эпидемиологического надзора краевого Роспотребнадзора Валентину Воронок.

Отмечается, что все лечебные учреждения края обеспечены необходимым запасом медицинских препаратов и готовы при увеличении числа заболевших установить дополнительные койки в палатах.