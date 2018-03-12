Более 60 компетенций представят на чемпионате WorldSkillsRussia в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Более 60 компетенций представят на национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia), который в августе пройдет в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Финал национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет 6-12 августа на Сахалине. На форум приедут 3,5 тыс. гостей. Участники WorldSkillsRussia из разных регионов страны будут демонстрировать свои навыки в 62 профессиональных компетенциях", - пояснили в пресс-службе.

По данным оргкомитета чемпионата, пока в Сахалинской области нет ни одной площадки, которая была бы способна принять такое большое количество участников.

Поэтому региональные власти приняли решение провести основную часть состязаний в выставочном павильоне нового торгово-развлекательного центра, строительство которого сейчас ведется в Южно-Сахалинске. Павильон планируют ввести в эксплуатацию до 1 августа. Еще одна площадка разместится на территории аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе.

"Особое внимание при подготовке к чемпионату уделяется логистике. В состязаниях используется различное профессиональное оборудование, которое необходимо привезти на Сахалин. До Владивостока его доставят автотранспортом, оттуда контейнеры на судах отправят в порт Корсаков. Среди оборудования: станки с числовым программным оборудованием, 3D принтеры, комплекты мобильной робототехники, все эти новинки после чемпионата останутся в учебных заведения Сахалинской области", - отметили в пресс-службе правительства.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства - как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.