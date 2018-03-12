Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 60 компетенций представят на чемпионате WorldSkillsRussia в Южно-Сахалинске

Общество
12 марта, 5:52 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 12, марта. /ТАСС

На форум приедут 3,5 тыс. гостей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Более 60 компетенций представят на национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia), который в августе пройдет в Южно-Сахалинске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Финал национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет 6-12 августа на Сахалине. На форум приедут 3,5 тыс. гостей. Участники WorldSkillsRussia из разных регионов страны будут демонстрировать свои навыки в 62 профессиональных компетенциях", - пояснили в пресс-службе.

По данным оргкомитета чемпионата, пока в Сахалинской области нет ни одной площадки, которая была бы способна принять такое большое количество участников.

Поэтому региональные власти приняли решение провести основную часть состязаний в выставочном павильоне нового торгово-развлекательного центра, строительство которого сейчас ведется в Южно-Сахалинске. Павильон планируют ввести в эксплуатацию до 1 августа. Еще одна площадка разместится на территории аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе.

"Особое внимание при подготовке к чемпионату уделяется логистике. В состязаниях используется различное профессиональное оборудование, которое необходимо привезти на Сахалин. До Владивостока его доставят автотранспортом, оттуда контейнеры на судах отправят в порт Корсаков. Среди оборудования: станки с числовым программным оборудованием, 3D принтеры, комплекты мобильной робототехники, все эти новинки после чемпионата останутся в учебных заведения Сахалинской области", - отметили в пресс-службе правительства.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства - как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
WorldSkills Сахалинская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
В Саратовской области предотвращен теракт
4
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
5
В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС
6
Глава Пентагона сообщил, что речь Путина разочаровала, но не удивила его
7
Тренер "Ахмата" Галактионов считает, что футболисты "Арсенала" нарушили принципы fair play
Темы дня
Новости партнеров
Реклама