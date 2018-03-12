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Сайты по продажам дипломов об образовании запретили в Хабаровском крае

Общество
12 марта, 6:01 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 12, марта. /ТАСС

По данным прокуратуры, на этих сайтах потенциальные покупатели могли приобрести диплом любой специальности

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ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае запретил доступ к пяти интернет-сайтам, на которых продавались дипломы о высшем и среднем образовании по любым специальностям. Об этом сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Прокуратурой Охотского района <...> выявлены пять интернет-ресурсов, предлагающих приобрести дипломы государственного образца о высшем и среднем профессиональном образовании. Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании данной информации запрещенной к распространению на всей территории РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, на сайтах потенциальные покупатели могли приобрести диплом любой специальности по желанию, в частности предлагались дипломы журналистов, дизайнеров, экономистов, юристов, бухгалтеров, товароведов.

После вступления решений суда в законную силу 16 марта сайты внесут в реестр запрещенных, а доступ к ним заблокируют.

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