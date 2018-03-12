Сайты по продажам дипломов об образовании запретили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае запретил доступ к пяти интернет-сайтам, на которых продавались дипломы о высшем и среднем образовании по любым специальностям. Об этом сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Прокуратурой Охотского района <...> выявлены пять интернет-ресурсов, предлагающих приобрести дипломы государственного образца о высшем и среднем профессиональном образовании. Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании данной информации запрещенной к распространению на всей территории РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, на сайтах потенциальные покупатели могли приобрести диплом любой специальности по желанию, в частности предлагались дипломы журналистов, дизайнеров, экономистов, юристов, бухгалтеров, товароведов.

После вступления решений суда в законную силу 16 марта сайты внесут в реестр запрещенных, а доступ к ним заблокируют.