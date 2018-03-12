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Коллекцию снимков первых американских гастролей The Beatles выставят на аукцион

Общество
12 марта, 6:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, марта. /ТАСС

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому во время гастролей, состоявшихся в 1964 году, было всего 18 лет

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ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Подборка, состоящая из сотен ранее никогда не демонстрировавшихся фотонегативов, на которых запечатлена легендарная британская группа The Beatles во время ее первого турне по США, уйдет 24 марта с молотка в городке Ньютон-ле-Уиллоус на территории родного для ливерпульской четверки английского графства Мерсисайд. Об этом сообщило в понедельник агентство Press Association.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому во время гастролей, состоявшихся в 1964 году, было всего 18 лет. Сначала он зафиксировал британский квартет на пленку в момент прибытия на вашингтонский железнодорожный вокзал Юнион-стейшн, затем отснял пресс-конференцию и концерт в столице США, а также выступление в городе Балтимор (штат Мэриленд).

Владелец аукционного дома Omega Auctions Пол Фэйруэзер, являющийся организатором традиционных продаж связанных с ливерпульской четверкой реликвий, назвал снимки Митчелла "уникальной комбинацией перспективы и света, которая отличает их от любых других фотографий The Beatles того периода".

46 снимков Митчелла из этой серии, восстановленных с помощью цифровых технологий, в 2011 году были проданы на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за $362 тысячи. Теперь же потенциальным покупателям предлагается полная коллекция, включающая более 400 негативов, которые, помимо уже упомянутых 46 кадров, никогда и нигде публично не демонстрировались, плюс авторские права на те самые снимки, которые ушли с молотка в США. Оценочная стоимость этой подборки составляет £250 тысяч (свыше $345 тысяч).

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