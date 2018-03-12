Роспотребнадзор запускает горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает горячую линию по вопросам приобретения товаров и услуг в преддверии Всемирного дня прав потребителей. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"В период с 12 по 26 марта специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, а также в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет", - говорится в сообщении.

В этом году проконсультироваться со специалистами можно будет также в торговых центрах, в МФЦ в пилотных регионах, а также с помощью мессенджеров, отмечается в сообщении. Телефоны горячих линий можно найти на сайтах региональных управлений ведомства и Центров гигиены и эпидемиологии.

Всемирный день защиты прав потребителей ежегодно приходится на 15 марта. В России он впервые отмечался в 1992 году, когда был принят закон РФ "О защите прав потребителей".