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В Японии с аукциона продали самого крупного тунца в истории рыболовства страны

Общество
12 марта, 8:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Неизвестный заплатил около $67 тыс. за право приобрести гигантскую рыбу

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ТОКИО, 12 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Самый крупный тунец в истории японского рыболовства был продан в понедельник с аукциона в порту Кацуура в префектуре Вакаяма в центральной части тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю. Его вес - 450 кг, длина - 2,74 метра.

Как сообщила местная федерация рыболовных кооперативов, это самый массивный тунец из всех пойманных с 1949 года, когда начали вести систематический учет размеров пойманных рыб такого типа.

Тунца продали на аукционе за 7,15 млн иен - примерно $67 тыс.

Рыбу поймали 9 марта в районе удаленных японских островов Огасавара, расположенных в 555 км к югу от острова Хонсю. Рыбакам понадобилось около часа, чтобы вытащить тунца из воды. "Я понял, что это могучая рыба, но совершенно не представлял ее реальные размеры,- рассказал журналистам поймавший тунца капитан шхуны "Рёан-мару" Юдзи Охаси.- Мне до сих пор кажется, что это какой-то сон".

В марте прошлого года промысловики из порта Кацуура поймали тунца длиной 2,82 метра. Однако он весил меньше нынешнего рекордсмена - 446 кг.

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