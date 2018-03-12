В Оренбургской области обнаружили шлем воина времен Золотой Орды

ОРЕНБУРГ, 12 марта. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Шлем, предположительно, принадлежавший знатному воину времен Золотой Орды, впервые обнаружили под Оренбургом. Находку передали в Музей археологии Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ), сообщил в понедельник ТАСС научный сотрудник археологической лаборатории вуза Павел Харламов.

"В результате размыва одного из берегов реки Каргалка в Оренбургском районе молодые люди нашли шлем и недавно передали его к нам в Музей археологии ОГПУ. После обследования места обнаружения шлема были найдены кости лошади, примерная дата находки имеет пока большой хронологический интервал для эпохи средневековья - IX-XIV века - и требует уточнения. На данный момент мы склоняемся, что шлем, предварительно, можно датировать XIII-XIV веком.", - сказал он.

По словам собеседника агентства, шлем полусферической формы изготовили методом кузнечной ковки. "Ближайшей аналогичной находкой является шлем, происходящий из погребения золотоордынского воина на Северном Кавказе", - уточнил археолог.

Территория Оренбургской области в свое время находилась в центре Золотоордынского государства. Археологические находки того времени хранятся в Музее лаборатории ОГПУ.