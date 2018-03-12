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100 оборудованных для инвалидов рабочих мест создадут в Ингушетии в 2018 году

Общество
12 марта, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

На эти цели власти региона выделят 8 млн рублей

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии в этом году трудоустроят на специально оборудованные для инвалидов рабочие места 100 жителей республики. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела трудоустройства минтруда региона Айшет Имагожева.

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"В этом году планируется трудоустройство 100 инвалидов на оборудованные, оснащенные рабочие места. Финансирование из местного бюджета - около 8 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Трудоустройство инвалидов будет проводиться в рамках госпрограммы "Социальная поддержка и содействие занятости населения". Стоимость одного рабочего места составит порядка 70 тыс. рублей, отметила Имагожева.

По словам представителя министерства, в прошлом году трудоустройство инвалидов на специально оборудованные рабочие места не проводилось, поскольку на эти цели не было средств. При этом собеседница агентства отметила, что на заявленные рабочие вакантные места в 2017 году было трудоустроено 272 инвалида, в 2016 году - 261 человек. Всего в республике проживают около 50 тыс. инвалидов.

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