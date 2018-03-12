100 оборудованных для инвалидов рабочих мест создадут в Ингушетии в 2018 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии в этом году трудоустроят на специально оборудованные для инвалидов рабочие места 100 жителей республики. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела трудоустройства минтруда региона Айшет Имагожева.

"В этом году планируется трудоустройство 100 инвалидов на оборудованные, оснащенные рабочие места. Финансирование из местного бюджета - около 8 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Трудоустройство инвалидов будет проводиться в рамках госпрограммы "Социальная поддержка и содействие занятости населения". Стоимость одного рабочего места составит порядка 70 тыс. рублей, отметила Имагожева.

По словам представителя министерства, в прошлом году трудоустройство инвалидов на специально оборудованные рабочие места не проводилось, поскольку на эти цели не было средств. При этом собеседница агентства отметила, что на заявленные рабочие вакантные места в 2017 году было трудоустроено 272 инвалида, в 2016 году - 261 человек. Всего в республике проживают около 50 тыс. инвалидов.