В Госдуме объявили конкурс на разработку госполитики по гуманизации ответственности детей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Конкурс на разработку новой государственной политики в сфере гуманизации ответственности несовершеннолетних стартовал в понедельник, сообщила журналистам инициатор мероприятия, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Конкурс получил название "Принудительные меры воспитательного воздействия: к исправлению без судимости" и проводится среди студентов и аспирантов МГУ, МГИМО, МГЮА им. Кутафина, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Академий МВД, Генеральной прокуратуры и СК. Он направлен на "выработку новой современной государственной политики в сфере гуманизации ответственности несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также на создание современной системы профилактики преступлений несовершеннолетних", - сказала парламентарий.

"Конкурс пройдет в два этапа: первый этап - на базе вуза, а в рамках второго этапа, в конце мая, в Госдуме состоится защита работ студентов и аспирантов, по итогам которой конкурсная комиссия определит победителей и призеров конкурса, - продолжила Яровая. - После этого, учитывая работы молодых людей, меры, предложенные ими, мы приступим к разработке федерального закона".

По словам вице-спикера, в 2016 году было осуждено почти 30 тыс. несовершеннолетних, из них за преступления небольшой тяжести примерно 3,4 тыс., средней тяжести - 8,8 тыс. и тяжкие - около 10 тыс. По действующему законодательству несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. "Таким образом, меры воспитательного воздействия могли быть применены по отношению к 12 199 несовершеннолетним, - констатировала Яровая. - Фактически меры воспитательного воздействия применены в отношении 722 несовершеннолетних (около 6%)".

"То есть сегодня: общее правило - уголовное наказание, исключение - воспитательные меры", - признала политик. Она подчеркнула, что предлагает принципиально изменить логику: сделать правилом воспитательные меры и исключительной мерой уголовное наказание в отношении несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести.

Кроме того, "меры воспитательного характера, которые есть сегодня, малоэффективны, но при этом даже они эффективнее, чем меры наказания", считает Яровая. "Альтернатива уголовному наказанию все равно оказывает большее положительное воздействие на несовершеннолетнего, чем меры уголовного преследования, после которых мы наблюдаем рецидив, то есть усугубляется деформация личности несовершеннолетнего", - предупредила она. "Наша задача - выработать современные формы воспитательного характера в отношении оступившихся подростков как альтернативу наказанию и дать шанс на исправление", - заключила автор инициативы.