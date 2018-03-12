В Ставрополе открылась новая поликлиника стоимостью 1,6 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края открыли в понедельник новую поликлинику в строящемся густонаселенном районе Ставрополя. Учреждение стоимостью 1,6 млрд рублей позволит разгрузить существующие поликлиники, рассказала на открытии зампред Госдумы Ольга Тимофеева.

"Шестая взрослая и третья детская поликлиники уже не справлялись с огромным наплывом людей, которые живут в строящихся микрорайонах в Юго-Западном районе Ставрополя. Я местный житель, приписана к шестой поликлинике, там врачи уже работали в три смены. Знаю, что сюда придут работать врачи из разных поликлиник города, много молодых специалистов", - сказала она.

Поликлиника №4 рассчитана на 850 посещений в смену, в ней также расположены травмпункт и подстанция скорой медицинской помощи на 6 автомобилей, учреждение будет работать по принципам "Бережливой поликлиники". Охват - порядка 80 тыс. человек, проживающие в Юго-Западном районе города и находящихся рядом селе Татарка, поселка Демино, военного городка. Раньше жителям этих населенных пунктов приходилось ездить в медицинские учреждения Шпаковского района.

"Планируется, что мы в следующем году сможем начать реконструировать детскую краевую больницу, затем краевую клиническую больницу, постараемся расширить краевой онкологический центр. <…> В 2016 году мы открыли кафедру при новом перинатальном центре, откроем кафедру и здесь, потому что учреждение будет одним из лучших в округе", - обозначил на открытии учреждения дальнейшие планы губернатор Владимир Владимиров.

Строительство учреждения начато в 2014 году в рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)". Сметная стоимость строительства и оснащения поликлиники составляет 1,6 млрд рублей, деньги были выделены из федерального и краевого бюджетов. Планируется, что работать в учреждении будут более 500 специалистов.