Более 20 тыс. зрителей ожидают на концерте в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. зрителей ожидают на митинге-концерте, который пройдет 14 марта в Севастополе в честь четвертой годовщины проведения референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с РФ. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

"Митинг-концерт в честь приближающейся четвертой годовщины референдума, по итогам которого в 2014 году Севастополь и Крым воссоединились с Россией пройдет на площади им. П. С. Нахимова 14 марта, ожидается, что в нем примет участие более 20 тыс. зрителей", - рассказали в пресс-службе.

Ведущим праздничного концерта будет певец Александр Маршал, выступят такие артисты, как Олег Газманов, группа "Любэ", Хор Турецкого, Вика Цыганова, группа "Декабрь", Денис Майданов, арт-группа "Сопрано Турецкого" и др. Праздничные мероприятия начнутся в 18:00 мск.