Юг России готовится выбрать 18 марта объекты для благоустройства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Жители большинства регионов Юга России в единый день голосования 18 марта смогут не только выбрать президента страны, но и территории, которые в этом году благоустроят по программе "Формирование современной городской среды". В администрациях городов и региональных профильных министерствах рассказали ТАСС о готовности дизайн-проектов: в парках предлагают установить скульптуры героев из детских сказок, высадить сотни кипарисов и пальм, обустроить старые набережные и построить фонтаны, рассказали ТАСС.

Программа "Формирование городской среды" рассчитана на 2017-2020 годы, ее бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация 400 комплексных проектов по благоустройству. Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что в этом году голосование по проектам благоустройства территорий могут совместить в некоторых регионах с выборами президента РФ. Те территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в этом году, остальные - поэтапно до 2022 года.

Русские сказки против древнегреческих мифов

На первом этапе жители городов могли предложить свои проекты по благоустройству или выбрать варианты из предложенных. Сейчас уже сформировали шорт-листы объектов, их представят в бюллетенях на итоговом голосовании, в котором смогут участвовать подростки от 14 лет. В одних городах проголосовать можно будет только за один проект, в других можно выбрать несколько. В Астраханской области, по информации регионального министерства строительства и ЖКХ, в бюллетене будет пустая строка, чтобы граждане могли внести свои предложения.

Как рассказали ТАСС в администрации Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), отдать голос за парки и скверы 18 марта можно будет на участках, отдельных от тех, где будут выбирать президента. На них для удобства жителей установят планшеты, с помощью которых горожане смогут узнать подробности обустройства Северного парка, Аллеи Любви и городской набережной, которая не благоустраивалась с середины прошлого века. В Геленджике в список для голосования включили семь проектов.

"Проекты благоустройства разрабатывались индивидуально для каждой территории, с учетом рельефа местности, наличия или отсутствия зеленых насаждений и многих других факторов. Так, сквер на улице Лазурной дизайнеры предлагают сделать по мотивам сказки Пушкина - со скульптурами богатырей и Черномора, Кота ученого, Русалки и другими, а в микрорайоне Марьинский на общественной площадке могут быть размещены скульптуры древнегреческих богов, построены волейбольная, детская и воркаут-площадки", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые парки - курорту

Глава Сочи Анатолий Пахомов сообщил ТАСС, что 18 марта для голосования за объекты благоустройства на курорте откроют более 160 дополнительных участков. Мэр напомнил, что на реализацию проекта "Формирование современной городской среды" из федерального бюджета для Сочи выделили 250 млн рублей, и призвал жителей прийти на выборы, чтобы совместно определиться с дальнейшим благоустройством города. В планах - реставрации набережных, открытие новых скверов и парков, где обещают высадить сотни кипарисов, пальм и других южных растений.

В Лазаревском районе планируют благоустроить сквер имени Александра Одоевского, проект стилизован под крепость времен Кавказской войны. Кроме того, жители предложили заложить в районе дендропарк с садом камней, установить деревянные скульптуры и благоустроить парк имени Кирова. "Сквер Кирова - зеленый уголок из эпохи 80-х годов прошлого века, который необходимо несколько осовременить. Проектом предусмотрены креативные скульптуры, лавочки и три тематические зоны: для детей, шахматистов, художников, а также - небольшая эстрада, где сможет играть духовой оркестр", - рассказали ТАСС в администрации Лазаревского района.

По мнению эксперта, директора по развитию ростовской туркомпании "Руссо Туристо" Андрея Якубова, вопросы комфортной городской среды в курортных городах касаются, в первую очередь, местных жителей и тех, кто приезжает на отдых самостоятельно. При этом у туристов, отдыхающих по путевке, таких проблем не возникает - "для них все есть в отеле: аквапарк, пляж, место для прогулок". Якубов добавил, что проблема с благоустройством на курортах возникла из-за того, что изначально при их застройке не предусмотрели возрастающую нагрузку, в том числе на очистные сооружения, на приморские города и поселки, через которые сейчас проходят автострады.

"У нас все города приморские застраивали хаотично. Это видно невооруженным взглядом <…> Никогда никакого плана застройки на побережье у нас не было - разве что когда в Сочи застраивался Курортный проспект, при Сталине", - пояснил собеседник агентства.

Новая культура

Выборы проектов по благоустройству 18 марта также пройдут в четырех муниципалитетах Астраханской области и в десяти муниципалитетах Волгоградской области. В перечне проектов благоустройства значатся скверы, парки, пешеходные зоны, набережные, детские площадки, территории микрорайонов. По данным администрации Волгоградской области, во всех муниципалитетах региона отдать свой голос за благоустройство общественного пространства смогут жители городов, достигшие 14 лет.

"Проект "Формирование комфортной городской среды" дает возможность каждому жителю города стать сопричастным к его обновлению. Важно, что принять участие в рейтинговом голосовании могут не только взрослые, но и юные волжане", - отметил мэр второго по величине города Волгоградской области - Волжский, Игорь Воронин.

В Ростовской области в итоговый список для голосования вошли 85 общественных пространств. По данным управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону, в рамках проекта на главной площади города - Театральной - может появиться небольшой сквер с деревьями с подсветкой и велопарковкой. Также там планируют установить "сухой" фонтан, на территории которого зимой можно заливать каток.

"Сегодня тема благоустройства стала объектом государственной политики, абсолютно новым направлением развития в масштабах страны. Формируется не только комфортная городская среда, формируется новая культура <…> К тому же, преображения должны быть комплексными. То есть не просто замена плитки, а создание рекреационной, спортивной, пешеходных зон, с обязательным озеленением и освещением, адаптацией для маломобильных групп населения", - заметил в беседе с ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

Крым проголосует после 18 марта

В Симферополе итоговое голосование пройдет после выборов президента - 23 марта, выбирать жители города будут из трех проектов. Как сообщил ТАСС заместитель главы администрации Симферополя Валерий Гуменюк, один из объектов удален от столицы Крыма и предполагает обустройство территории при въезде в город, неподалеку от строящегося нового терминала международного аэропорта.

Еще два проекта, возможно, реализуют в центральной части города. Один из них - Екатерининский сад, который в разное время носил название губернаторского, так как неподалеку находится дом бывших губернаторов Таврической губернии, где останавливались российские императоры. Здесь предполагается обустроить заброшенную территорию, возвести игровые площадки, зоны отдыха.

"Для нас это голосование, как и для жителей Симферополя, проходит впервые, поэтому мы хотим привлечь к нему максимальное внимание небезразличных людей, которые бы приняли участие в выборе того или иного проекта", - подчеркнул замглавы администрации.

В Севастополе опрос жителей муниципалитетов по вопросам благоустройства территорий проведут также после выборов президента - с 20 по 23 марта. Как сообщил ТАСС глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов, в голосовании примут участие четыре из десяти муниципальных образований, в которых проживает более 20 тыс. человек. В каждом муниципалитете установят кабинку для тайного голосования. Кроме того, проголосовать можно будет через интернет.

Всего на выбор севастопольцев для первоочередного благоустройства предложили 20 небольших парков, скверов и зеленых зон. Согласно представленным проектам, их отремонтируют и дополнят новыми объектами. К примеру, в сквере у памятника Ю. А. Гагарину планируют построить детскую площадку, выполненную в виде космической ракеты. В сквере у женской консультации на проспекте генерала Острякова появится тематическая скамейка с сидящей на ней будущей мамой.