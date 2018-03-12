Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В здании нового терминала аэропорта Крыма установили автоматизированную систему управления

Общество
12 марта, 11:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, марта. /ТАСС

Она в автоматическом режиме создает микроклимат здания, а также управляет всеми системами жизнеобеспечения аэропорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Автоматизированную систему управления зданием установили в новом терминале международного аэропорта Симферополя, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Автоматизированная система управления зданием, или как принято называть ее в мире BMS (Building Management System), построена [в новом терминале симферопольского аэропорта] с учетом лучшего мирового опыта. Она в автоматическом режиме создает микроклимат здания и управляет им по заданным параметрам", - приводятся в сообщении слова Игоря Набойченко - гендиректора российской компании "Аконс Про", генерального подрядчика строительства нового терминала.

По словам Набойченко, использование таких технологий превращает аэропорт Крыма "в площадку для развития современных инженерных технологий".

В пресс-службе аэропорта уточнили, что автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) предназначена для автоматизации и централизации процесса управления всеми системами жизнеобеспечения терминала, в частности, она обеспечивает управление вентиляцией и кондиционированием воздуха, тепло- и электроснабжением, освещением, работой лифтов и эскалаторов, противопожарной системы. Она также автоматически управляет электрообогревом антиобледенительной системы кровли и водостока с учетом показаний датчика наружной температуры.

Строительство нового терминала аэропорта Симферополя площадью 78 тыс. квадратных метров началось в 2016 году и в настоящее время находится в завершающей стадии. Ожидается, что его введут в эксплуатацию весной 2018 года. Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час, сегодняшний аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей. Новый терминал строится на принципах государственно-частного партнерства, 30% средств привлечены за счет инвесторов, оставшиеся 70% - за счет кредита работающих в Крыму банков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
3
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
4
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
5
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама