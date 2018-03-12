В здании нового терминала аэропорта Крыма установили автоматизированную систему управления

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Автоматизированную систему управления зданием установили в новом терминале международного аэропорта Симферополя, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Автоматизированная система управления зданием, или как принято называть ее в мире BMS (Building Management System), построена [в новом терминале симферопольского аэропорта] с учетом лучшего мирового опыта. Она в автоматическом режиме создает микроклимат здания и управляет им по заданным параметрам", - приводятся в сообщении слова Игоря Набойченко - гендиректора российской компании "Аконс Про", генерального подрядчика строительства нового терминала.

По словам Набойченко, использование таких технологий превращает аэропорт Крыма "в площадку для развития современных инженерных технологий".

В пресс-службе аэропорта уточнили, что автоматизированная система управления зданием (АСУЗ) предназначена для автоматизации и централизации процесса управления всеми системами жизнеобеспечения терминала, в частности, она обеспечивает управление вентиляцией и кондиционированием воздуха, тепло- и электроснабжением, освещением, работой лифтов и эскалаторов, противопожарной системы. Она также автоматически управляет электрообогревом антиобледенительной системы кровли и водостока с учетом показаний датчика наружной температуры.

Строительство нового терминала аэропорта Симферополя площадью 78 тыс. квадратных метров началось в 2016 году и в настоящее время находится в завершающей стадии. Ожидается, что его введут в эксплуатацию весной 2018 года. Пассажиропоток аэропорта после ввода нового терминала, согласно прогнозам, составит сначала 6,5 млн человек в год, а впоследствии увеличится до 10 млн человек. Планируемая пропускная способность терминала в час пик - 3,65 тыс. пассажиров в час, сегодняшний аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются в 32 млрд рублей. Новый терминал строится на принципах государственно-частного партнерства, 30% средств привлечены за счет инвесторов, оставшиеся 70% - за счет кредита работающих в Крыму банков.