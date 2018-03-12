ВЦИОМ: более 90% россиян знают, что выборы президента пройдут в марте

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 90% российских граждан проинформированы о том, что выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Информированность граждан о выборах остается на максимальном уровне: 92% респондентов знают, что голосование должно пройти в марте 2018 года. Интерес к выборам высказывают 75% граждан", - отмечается в сообщении.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в понедельник на пресс-конференции в Москве отметил, что индекс информированности о выборах составляет 93 пункта: "Это значит, что тех, кто не знает, что у нас скоро выборы, почти не осталось". "Эта информированность достигла максимума, поэтому можно сказать, что ЦИК и кандидаты поработали на "пять", - добавил он.

Во ВЦИОМ уточнили, что индекс информированности показывает, насколько россияне осведомлены о дате предстоящих выборов президента России.

"Чем выше значение индекса, тем выше уровень информированности россиян. Индекс строится на основе вопроса: "Знаете ли вы, когда состоятся следующие выборы президента РФ? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год". Он рассчитывается как сумма положительных ответов, измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 0 до 100", - говорится в пресс-релизе.

Выборы будут отражать интересы граждан

По данным социологов, более трети опрошенных (36%) считают, что выборы пройдут честно, при этом еще 42% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог выборов. Только 15% респондентов полагают, что результаты будут серьезно искажены, говорится в материалах.

"По оценкам респондентов, выборы будут отражать интересы большинства граждан: всего общества в целом (16%) или большей его части (65%)", - отмечается в документе.

"Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 71% респондентов отметили, что в целом предоставляемой информации о выборах достаточно, 47% - что подробная информация предоставляется о каждом из кандидатов. Информацию по выборной тематике в соцсетях встречали 56%", - утонили во ВЦИОМ.

Метод опроса

Данные были получены в ходе опросов, которые проходили 5-7 и 9 марта.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены в 2017-2018 годах, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, объем выборки - по 600 респондентов каждый день в 2017 году и по 1000 человек каждый день в 2018 году. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально- демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью не превышает 2,5% (для выборки объемом 1800 человек) и 1,8% (для выборки объемом 3000 человек).

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.