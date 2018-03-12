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Зимники на Ямале возобновили работу после сильной метели

Общество
12 марта, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В настоящее время на дорогах региона работают около 40 единиц техники

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Все четыре региональные зимние автодороги, закрытые в Ямало-Ненецком автономно округе (ЯНАО) из-за сильной метели, возобновили в понедельник работу, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Все капитальные автодороги и зимники регионального значения ЯНАО работают в штатном режиме. Дорожники оперативно справились с последствиями метелей и сильных снегопадов, которые накрыли Ямал в конце прошлой недели. Сегодня обеспечен проезд для автотранспорта по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Сейчас на зимниках работают около 40 единиц спецтехники, дорожники расчищают проезжую часть. "Организовано круглосуточное патрулирование техники на участках сезонных автодорог… Водителям рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей", - добавили в пресс-службе.

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