Минздрав выделит регионам 4 млрд рублей на паллиативную помощь

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения по поручению президента России выделит регионам 4 млрд рублей на паллиативную помощь, в том числе обезболивающие препараты. Об этом сообщила в понедельник журналистам в ходе визита в Новосибирск министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"По поручению президента будут выделены дополнительные ресурсы на дополнительные закупки обезболивающих препаратов, чтобы ни один больной не страдал от серьезных тяжелых болезней. На паллиативную помощь выделяется 4 млрд рублей", - сказала Скворцова.

Как уточнила ТАСС Скворцова, 4 млрд выделят и на обезболивающие препараты, и на аппараты искусственной вентиляции легких, в том числе для применения на дому.

По ее словам, регионы на данный момент не испытывают проблем с поставками обезболивающих и психотропных препаратов, об угрозе чего ранее предупреждали в Минздраве.

"Мы предупредили все регионы, что желательно иметь несгораемый резерв на две недели, лучше - больше. Возникли временные сложности в лицензировании органов, которые осуществляют охрану при транспортировке. Мы провели расследование, потому что не можем допустить, чтобы население осталось без обезболивающих", - добавила министр.