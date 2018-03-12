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Минздрав выделит регионам 4 млрд рублей на паллиативную помощь

Общество
12 марта, 11:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК 12, марта. /ТАСС

Вероника Скворцова отметила, что регионы не испытывают проблем с поставками обезболивающих и психотропных препаратов

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения по поручению президента России выделит регионам 4 млрд рублей на паллиативную помощь, в том числе обезболивающие препараты. Об этом сообщила в понедельник журналистам в ходе визита в Новосибирск министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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"По поручению президента будут выделены дополнительные ресурсы на дополнительные закупки обезболивающих препаратов, чтобы ни один больной не страдал от серьезных тяжелых болезней. На паллиативную помощь выделяется 4 млрд рублей", - сказала Скворцова.

Как уточнила ТАСС Скворцова, 4 млрд выделят и на обезболивающие препараты, и на аппараты искусственной вентиляции легких, в том числе для применения на дому.

По ее словам, регионы на данный момент не испытывают проблем с поставками обезболивающих и психотропных препаратов, об угрозе чего ранее предупреждали в Минздраве.

"Мы предупредили все регионы, что желательно иметь несгораемый резерв на две недели, лучше - больше. Возникли временные сложности в лицензировании органов, которые осуществляют охрану при транспортировке. Мы провели расследование, потому что не можем допустить, чтобы население осталось без обезболивающих", - добавила министр.

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