Около 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду и четверг

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прогнозируемый в Москве на среду и четверг мокрый снег может принести в город до 13 мм влаги или примерно 38% месячной нормы осадков. Такой прогноз опубликован на сайте Росгидромета.

Согласно прогнозу, 3 мм осадков ожидается в среду и еще 10 мм - в четверг. Среднемесячной нормой для марта считаются 35 мм осадков.

Из-за перепадов температур (от -3...-9 градусов ночью до 0...+2 градусов днем), совмещенных с переходом через нулевую отметку, местами возможна гололедица. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.