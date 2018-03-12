Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 40% месячной нормы осадков выпадет в Москве в среду и четверг

Общество
12 марта, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Согласно прогнозу Росгидромета, ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прогнозируемый в Москве на среду и четверг мокрый снег может принести в город до 13 мм влаги или примерно 38% месячной нормы осадков. Такой прогноз опубликован на сайте Росгидромета.

Согласно прогнозу, 3 мм осадков ожидается в среду и еще 10 мм - в четверг. Среднемесячной нормой для марта считаются 35 мм осадков.

Из-за перепадов температур (от -3...-9 градусов ночью до 0...+2 градусов днем), совмещенных с переходом через нулевую отметку, местами возможна гололедица. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
3
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
4
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
5
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама