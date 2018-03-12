Регионы СКФО проголосуют за благоустройство парков и скверов

ТАСС, 12 марта. Жители четырех из семи регионов Северного Кавказа 18 марта проголосуют не только на выборах президента страны, но и выберут проекты благоустройства территорий, которые будут в первоочередном порядке реализованы в рамках приоритетной программы по формированию городской среды, рассказали ТАСС в администрациях городов. В день выборов главы государства голосование пройдет в Ингушетии, Чечне, Ставропольском крае и некоторых городах Дагестана, в остальных регионах — несколько позднее.

Программа "Формирование городской среды" рассчитана на 2017-2020 гг., ее бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация 400 комплексных проектов по благоустройству. Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что в этом году голосование по проектам благоустройства территорий может быть совмещено в некоторых регионах с выборами президента РФ. Те территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в этом году, остальные — поэтапно до 2022 года.

Два этапа

Голосование за благоустройство общественных территорий проходит в два этапа. Сначала жителям было предложено сформировать перечень приоритетных объектов — сбор мнений в январе - феврале проходил на сайтах местных администраций, в поликлиниках, школах, МФЦ, торговых центрах и других людных местах были размещены урны для голосования, а, например, в Магасе (Ингушетия) были запущены страницы в социальных сетях и установлены электронные планшеты на остановках центральных улиц города.

По итогам предварительного отбора сформировался список, который попал в бюллетень для очного тура. В шести муниципалитетах Ингушетии по итогам обсуждений, в которых участвовали 13 тыс. жителей республики, отобрано 22 территории для голосования 18 марта. В шорт-лист общественных пространств Чечни, сформированный при участии более 20 тыс. человек, вошли 32 территории. Участниками предварительного голосования в Ставропольском крае стали 290 тыс. человек, которые определили 60 лучших инициатив в 22 муниципалитетах. Окончательное решение по ним также будет принято в день президентских выборов.

В Ставрополе места для голосования по проектам будут выделены рядом с обычными избирательными участками. В администрации города сообщили, что планируется установка нескольких десятков красочных палаток, пресс-волов и урн для голосования. На выбор горожанам будут представлены три проекта — по благоустройству Театрального сквера возле краевого театра драмы, обустройству территории рядом с исторической Крепостной горой и установке свето-музыкального фонтана на новой Владимирской площади в строящемся микрорайоне.

"Начинание отличное, хорошо, что учитывается мнение жителей городов. <…> На этапе голосования и выдвижения идей активность была, широко распространялась информация. Необходимо, чтобы был эффективный рост общественных пространств, зачастую администрации следуют проверенным решениям, а горожане могут внести изюминку — предложить что-то необычное", — сказал ТАСС координатор Центра прикладной урбанистики в Ставропольском крае Влад Бойков.

Исторические центры, набережные и парки

Жители Пятигорска предлагают в первую очередь благоустраивать исторические территории в центральной части города. По итогам предварительных опросов отобраны шесть объектов, которые включены в бюллетени рейтингового голосования. "Четыре из них находятся в исторической части Пятигорска — это парк Цветник, Нагорный парк, сквер в районе санатория "Тарханы", сквер на горе Горячей у грота Дианы, также в бюллетене — Комсомольский парк (первая и вторая очереди) и сквер по улице Ленина в станице Константиновской", — уточнили в мэрии города.

Развернуть В парке Цветник в Пятигорске © Антон Новодережкин/ТАСС В парке Цветник в Пятигорске © Антон Новодережкин/ТАСС

В Цветнике основной упор будет сделан на озеленение и фитодизайн — оформление клумб, газонов, возрождение пальмовой аллеи. На историческое место после реконструкции вернется фонтан "Счастливый улов", появятся новые садово-парковые скульптуры, солнечные часы, оркестровая и танцевальная площадки, а также информационные колонны, где будут размещены материалы об истории и архитектуре парка. При этом часть краеведческих сведений может быть доступна и в электронном виде — достаточно считать QR-код с помощью смартфона.

В дизайн-проекты благоустройства Нагорного парка и небольшого сквера у грота Дианы включено восстановление подпорных стен, устройство терренкура, видовых площадок и фонтана "Лягушки", а дизайн-проект сквера в районе санатория "Тарханы" включает реконструкцию каскада фонтанов и прилегающих пешеходных и зеленых зон, а также пандусы и навигацию для маломобильных граждан.

В шорт-лист Грозного (Чечня) вошли восемь общественных пространств, в том числе и два проекта, которые являются приоритетными в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу (в Грозном разместится сборная Египта — прим. ТАСС) — парк "Черноречье" у Грозненского моря и проспект Мохаммеда Али.

"По замыслу авторов дизайн-проектов, парк "Черноречье" получит современную набережную вдоль русла реки, на берегу которой он находится, а каждый из дворов на проспекте Мохаммеда Али — уникальное решение по озеленению и объект для спорта и отдыха. Территории обладают большим потенциалом для того, чтобы стать местами притяжения горожан", — рассказала ТАСС заместитель мэра Грозного Милана Садаева.

По ее словам, "дизайн-проекты благоустройства территорий в Грозном разработаны норвежским архитектурным бюро Snøhetta, которому принадлежит, например, проект реконструкции Таймс-сквер в Нью-Йорке".

Дворцовые площади и скверы

Жители Северного Кавказа будут также голосовать за площади перед Дворцами культуры, благоустройство городских улиц, водоемов и скверов. Как показал предварительный опрос в Ингушетии, в частности, жителей города воинской славы Малгобека интересует установка малых архитектурных форм, опор освещения и обустройство пешеходных дорожек, жителей Назрани — облагораживание парков, особенно тех, что прилегают к водоемам. В Магасе большинство горожан высказались за благоустройство улиц Кулиева, Горчханова и Гагиева.

"В этом году столице выделено по программе 6 млн рублей. Выиграть могут только две территории. <…> Они будут оснащены хорошей детской площадкой, баскетбольным полем, зоной отдыха для взрослых, где будут установлены скамейки с подогревом, подзарядкой для смартфонов и Wi-Fi, а также оборудованы электронными библиотеками и специальными урнами для раздельно сбора мусора", — сказал ТАСС мэр Магаса Беслан Цечоев.

В дагестанском Кизляре 18 марта горожане будут выбирать между двумя проектами по реконструкции парков имени Петра I и имени Комсомола, набравших набольшее количество голосов в ходе предварительного отбора. В древнем Дербенте голосование пройдет позже — 20 марта — по более 10 объектам, в числе которых — парк имени Низами Гянджеви, улицы Махачкалинская и Дрожжина.

В Баксанском городском округе Кабардино-Балкарии из пяти территорий для благоустройства выбрали две площади перед Дворцами культуры в Баксане и селе Дыгулыбгей. "По формированию современной городской среды мы работаем в этом году по трем направлениям: благоустройство дворовых территорий, обустройство общественных территорий и обустройство парков малых городов. Голосование по проектам состоится 23 марта, этот день станет единым для всей республики", — сказал заместитель главы администрации Баксана Назир Карданов.

Он отметил, что в 2018 году к благоустройству парковой зоны в Баксане, начатому в прошлом году, власти привлекли молодежь. "Мы привлекли молодежные организации, они на свое усмотрение будут украшать и обустраивать тот или иной участок парка города", — отметил собеседник агентства.

Превратить окраину в центр

В Карачаевске (Карачаево-Черкесия, КЧР) территории, нуждающиеся в первоочередном благоустройстве, предстоит определить из семи объектов. Один из дизайн-проектов предусматривает создание новой зоны отдыха в районе школы № 5.

"Парк планируется разбить на площади 6 тыс. кв. м. Здесь, в частности, будут обустроены детские площадки, установлены комфортные лавочки, разбиты красивые клумбы с цветами, а также предусмотрены зоны для тихого и активного отдыха. В городе появится новый современный парк. Проект в дальнейшем будет корректироваться с учетом пожеланий горожан", — рассказал ТАСС его автор, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Института культуры и искусств Карачаево-Черкесского госуниверситета Казимир Эсеккуев.

В Карачаевске, где к разработке проектов привлекали студентов-дизайнеров, голосование будет проводиться на 17 избирательных участках. "Ожидаем, что в определении приоритетных проектов будут участвовать не менее 40% избирателей города", — сказали в администрации города.

Жители еще одного города КЧР — Усть-Джегуты — смогут проголосовать за создание рекреационной зоны на берегу реки Кубани, благоустройство территорий пруда микрорайона Московского или бывшего ипподрома, где будут созданы комфортные условия для отдыха всей семьей. В КЧР, по данным Министерства строительства и ЖКХ республики, в предварительном выборе общественных пространств участвовали около 50 тыс. жителей трех городов региона, где рейтинговое голосование по 15 дизайн-проектам состоится 22 марта.

Во Владикавказе (Северная Осетия) голосование по проектам благоустройства пройдет 20 марта на 125 участках. Горожане смогут проголосовать за благоустройство парка имени К. Хетугарова и набережной реки Терек, проекты которого набрали большинство голосов в ходе предварительного отбора.

"Подготовка к процедуре голосования облегчается тем, что участки уже будут оборудованы необходимым в связи с выборами президента. Дополнительно мы установим на урнах картинки с общественными зонами, за которые предстоит отдать свой голос", — отметил начальник управления благоустройства и озеленения администрации города Сослан Бицоев.