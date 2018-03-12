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Более 5 тыс. человек стали участниками праздника оленеводов в Республике Коми

Общество
12 марта, 12:41 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В забеге участвовали около 20 упряжек

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© Лев Федосеев/ТАСС

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Более пяти тысяч участников и гостей собрались на праздник "Тэрыб кор" ("Быстроногий олень"), который прошел в приполярном городе Инта в Республике Коми. В традиционных охотничьих забавах приняли участие оленеводы из Коми и Ненецкого автономного округа, рассказали ТАСС в понедельник в администрации Инты.

"Более 5 тыс. человек собирает в последние годы наш колоритный праздник, столько же было и в этом году. Собралось 70 оленеводов из хозяйств Инты и поселка Харута Ненецкого автономного округа. Оленьих упряжек было сформировано около 20 непосредственно для участия в соревновательных забегах", - рассказала сотрудник отдела культуры администрации Инты Елена Моторина.

По ее словам, "Тэрыб кор" проводится в Инте с 1997 года раз в два года весной, ближе к Дню весеннего равноденствия. "День оленевода празднуется 2 августа, но в августе все оленеводы со своими стадами находятся на побережье Карского моря, до них не добраться. А весной большинство здесь, поэтому и проводим этот праздник. Нашу традицию переняли и проводят теперь свои праздники в Усинске и в Воркуте", - рассказала представитель городской администрации.

"Тэрыб кор" длится два дня. В первый день, 10 марта, в Дворце культуры и техники устроили большую концертную программу с чествованием оленеводов-ветеранов с участием коллективов из Инты, Воркуты и Ижмы. Во второй день на "Олень-поле" в поселке Юсьтыдор Интинского района (пригород Инты) прошел уличный праздник, который длился с утра и до наступления темноты.

Гулянье началось с открытия ярмарки, выставки- распродажи и регистрации оленеводов для заездов. Затем началась самая зрелищная часть - гонки на оленьих упряжках (пробовали свои силы и женщины, но только вне конкурса). Затем оленеводы соревновались в умении прыгать через нарты и в метании аркана.

Для женщин был свой конкурс - "Хозяйка чума", в котором мастерицы состязались в умении шить традиционную одежду оленеводов - малицу. Кроме того, всем желающим предложили в этом году участвовать в эстафете на лямпах (широких охотничьих лыжах, обитых оленьим мехом). Для детей организовали катание на собачьих упряжках. На "Олень-поле" также установили чумы, в которых всех угощали традиционным блюдом оленеводов - густым бульоном из оленины.

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