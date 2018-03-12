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Голодец: в России проживает более семи тысяч человек старше 100 лет

Общество
12 марта, 12:50 дата обновления: 12 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Вице-премьер правительства РФ подчеркнула, что "важно сделать качественной жизнь тех, кто перешагнул определенный возрастной рубеж"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более семи тысяч человек старше 100 лет проживают на сегодняшний день в России. Это "большая цифра", в ближайшие годы она будет расти, заявила в понедельник на международном форуме "Активное долголетие Москвы 2018" вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Очень важно сделать качественной жизнь тех, кто перешагнул определенный возрастной рубеж. Если раньше численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, измерялась десятками, то сейчас в Российской Федерации численность людей, перешагнувших 100-летний рубеж, превышает семь тысяч человек", - сказала Голодец.

"Я надеюсь, что в ближайшей перспективе - мы говорим о перспективе где-то 7-8 лет - численность таких людей увеличится, по нашим прогнозам, по нашей оценке, на порядок", - добавила вице-премьер правительства РФ.

Голодец отметила, что правительство должно сделать все возможное, чтобы люди в возрасте 100+ чувствовали себя полноценными членами общества.

Московский рубеж

Также вице-премьер правительства РФ заявила, что средняя продолжительность жизни в Москве может достигнуть 80 лет уже в ближайшие полтора-два года.

"Сегодня у нас есть один субъект Российской Федерации, который перешагнул планку 80 лет по продолжительности жизни, и Москва у нас вплотную подошла к 80-летнему рубежу. Я думаю, что в течение ближайших полутора-двух лет Москва тоже перешагнет эту планку", - сказала Голодец.

Она напомнила, что в среднем по России по итогам прошлого года средняя продолжительность жизни составила 72,7 года, а в "клуб" стран с продолжительностью жизни выше 70 лет Россия вступила всего 4 года назад.

Голодец подчеркнула, что правительство должно сосредоточиться на том, чтобы жители отдаленных поселков и городов имели доступ к высокотехнологичной медицинской помощи и эффективной скорой помощи, несмотря на далекие расстояния. "Это будет предметом нашей заботы и предметом нашего внимания на ближайшие годы", - сказала вице-премьер правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что по итогам 2017 года средняя продолжительность жизни в Москве "вплотную приблизилась к 78 годам".

Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании федеральному собранию заявил, что средняя продолжительность жизни россиян должна к концу следующего десятилетия превысить 80 лет.

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