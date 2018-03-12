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Около 90 жалоб на "химический запах" поступило экологам от жителей Челябинска за выходные

Общество
12 марта, 12:17 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Специалисты проведут проверки по всем обращениям

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жители Челябинска за минувшие выходные подали в областную экологическую приемную порядка 90 жалоб на "химический запах" в трех районах города. Всю информацию после проверки передадут в надзорные органы, сообщил ТАСС директор благотворительного экологического фонда "Моя планета" (фонд входит в число организаторов областной экологической приемной) Виталий Безруков.

"В областную экологическую приемную за выходные от жителей Металлургического, Калининского, Тракторозаводского районов города Челябинска (в этих районах находятся крупнейшие предприятия металлургической отрасли) поступило порядка 90 обращений по поводу химического запаха. Вся поступившая информация после проверки будет передана в надзорные органы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Министерства экологии Челябинской области ТАСС сообщили, что через ведомственную интернет-приемную за прошедшие выходные от жителей Челябинска поступило семь обращений на качество воздуха. "По всем жалобам будет проведена проверка", - добавили в ведомстве.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, в городе сейчас сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия: слабый ветер, инверсия, которая способствует образованию дымки, тумана, облаков. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) прогнозирует, что такие метеоусловия сохранятся до 19:00 местного времени (17:00 мск) 13 марта.

Как передает корреспондент ТАСС, в понедельник днем в центральной части города и на северо-западе химических запахов не было, в воскресенье в первой половине дня наблюдался небольшой туман.

Челябинск - один из крупнейших промышленных центров России, здесь сосредоточены металлургические, машиностроительные, металлообрабатывающие предприятия.

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