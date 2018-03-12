Продолжительность жизни москвичей приближается к 80 годам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни москвичей в ближайшие годы может достичь 80 лет. По темпам ее прироста российская столица является одним из мировых лидеров, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что Россия к концу следующего десятилетия должна войти в число стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет.

По итогам 2017 года Москва преодолела планку ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. "Это уже близко к 80 годам. Мы рассчитываем, что при таком приросте мы довольно быстро достигнем черту, которую перед нами поставил президент РФ", - сказал Печатников на открытии международного форума "Активное долголетие Москвы".

Форум "Активное долголетие Москвы" проходит 12 марта при поддержке правительства столицы. Российские и международные эксперты обсуждают на встрече возможности популяризации активного образа жизни для людей старшего возраста, вовлечения пожилых людей в социальную жизнь города.

О проекте активного долголетия

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте пилотного проекта, посвященного активному долголетию, в рамках которого пожилые москвичи получат возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия. Запись пенсионеров для участия в проекте открылась 1 марта, подать заявку можно через территориальные центры соцобслуживания. Площадки для проведения занятий будут созданы в каждом районе Москвы. Участниками могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний.

По итогам реализации проектного проекта, с учетом пожеланий его участников, будет разработана и принята постоянно действующая программа по активному долголетию для москвичей старшего возраста. Для координации и оценки эффективности проекта создан Общественный совет, в который вошли известные музыканты, телеведущие, актеры, спортсмены. Как отмечал ранее на пресс-конференции в ТАСС руководитель департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян, на реализацию программы в 2018 году планируется выделить 3 млрд рублей.

По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше 3 млн пенсионеров. Из них более 650 тыс. человек - пенсионеры до 65 лет. Порядка 600 - в возрасте 100 лет.