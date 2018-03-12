Китайские туроператоры присматриваются к Северному Кавказу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Туристы из КНР смогут по достоинству оценить уникальную природу Северного Кавказа, гостеприимство его жителей и хорошее соотношение цены и качества. Такое мнение ТАСС высказал в кулуарах VI саммита российско-китайского туристического форума, который проходит в рамках выставки "Интурмаркет-2018", член Совета Федерации Игорь Фомин.

"Безусловно, Северный Кавказ имеет очень большой потенциал в привлечении китайских туристов за счет экологии, за счет хорошего соотношения "цена-качество", гостеприимства населения, постепенно меняющейся туристической инфраструктуры. Сейчас практически все регионы, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ, активно занимаются развитием туризма. И, конечно, это правильный подход, потому что китайский рынок новый, формирующийся", — сказал он ТАСС.

Сенатор отметил, что еще одно важное преимущество Северного Кавказа заключается в том, что он может предложить туристам из Китая разные виды отдыха — от альпинизма до пляжного отдыха.

Как сообщалось ранее, по данным туристической ассоциации "Мир без границ", количество туристов из Китая, посетивших Москву и Санкт-Петербург в рамках безвизового группового обмена в 2017 году, выросло на 34% по сравнению с 2016 годом и достигло почти 500 тыс. человек. По мнению Фомина, такой рост во многом обусловлен тем, что российско-китайский туристический рынок еще находится в процессе формирования. По его словам, если рынок будет развиваться в правильном направлении, "туристический поток с Китаем может вырасти и в два раза за несколько лет".

Сенатор считает, что такого объема турпотока из Китая в перспективе может достичь и Северный Кавказ. Для этого регионы СКФО должны предлагать китайским туристам конкурентоспособный продукт, как это делают Москва и Санкт-Петербург.

Опрошенные ТАСС эксперты также считают, что потенциал Северного Кавказа для туристов из КНР пока не раскрыт, а регионы нуждаются в повышении уровня сервиса и проработке межрегиональных маршрутов. Кроме того, большую роль в повышении привлекательности округа сыграет решение логистических проблем и создание прямого авиасообщения, что станет возможным после популяризации СКФО среди китайских туроператоров и массового туриста.

Логистика и сервис

Как сообщили ТАСС в туристической ассоциации "Мир без границ", китайские туроператоры уже присматриваются к Северному Кавказу, признавая его уникальность и потенциал, но массовому туристу из КНР округ почти неизвестен. "До сих пор туроператоры не ставят цепочки тургрупп, в первую очередь, из-за сложной логистики тура: ведь подавляющее большинство туристов из КНР приезжают в Россию в первый раз в жизни и ставят своей задачей обязательно посмотреть Москву и Санкт-Петербург. В этом смысле продолжение маршрута в дальних регионах — вопрос готовности представителей туротраслей обеих стран упрощать логистику и выходить на оптимальную экономику тура. Такая работа турадминистрациями субъектов Юга России сегодня ведется, и, без сомнения, вместе с 3 млн внутренних туристов в регионы придет и турист из Китая", — рассказал ТАСС исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

По его словам, в КНР сегодня переходят к высоким стандартам обслуживания туристов. "В России уже несколько лет успешно развивается программа China Friendly, внедряются высокие стандарты. Китайские гости привыкли к высокому уровню сервиса в родной стране, нам необходимо проводить значительную работу по адаптации сервиса приема к предпочтениям туристов из КНР. Однако, в конечном счете, речь идет не только о наборе важных условий для адаптации гостей из Китая, но в целом о грамотно отстроенных коммуникациях как на уровне турадминистраций обеих стран и областей, так и между участниками туристического рынка", — сказал исполнительный директор ассоциации.

Агамов отметил, что китайские туристы придают большое значение, во-первых, безопасности поездки, во-вторых, уникальности увиденного. "Сегодня Северный Кавказ, безусловно, может гарантировать и первое, и второе, важно последовательно продвигать свой регион в самом Китае. Туризм на Кавказе — это в первую очередь экспедиции в горы, знакомство с местными обычаями, что может заинтересовать молодых китайцев, открытых новому и неизведанному", — сказал он.

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Исполнительный директор ассоциации также добавил, что туроператоры КНР уже изучают потенциал развития медицинского туризма в СКФО. "В Китае интерес к лечебно-оздоровительному отдыху очень высок, как и к экологическому туризму. В этом смысле лечебный горный воздух, природная минеральная вода, экологически чистые и разнообразные продукты Северного Кавказа будут востребованы, здесь нужен качественный маркетинг и большие инвестпроекты, интересные для китайского бизнеса", — сказал Агамов.

При этом, по его словам, в ассоциации рассчитывают, что санаторно-курортное предложение российских регионов станет более конкурентоспособным на китайском рынке после подписания нового Межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках, которое позволит увеличить период пребывания в стране с нынешних 15 до 21 дня.

Межрегиональные маршруты СКФО

Замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева рассказала ТАСС, что работа по повышению привлекательности регионов СКФО для китайских туристов уже начата.

"Два года назад был запущен межрегиональный маршрут "Великий Шелковый путь", рассчитанный во многом именно на китайских туристов. За семь дней гости могут посетить вершину горы Машук, озеро Провал, искупаться в Суворовских термальных источниках в Ессентуках, увидеть величественный Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Медовые водопады Карачаево-Черкесии, побывать во Владикавказе, Грозном, Магасе, Назрани, Дербенте. Нам удалось объединить регионы, туроператоров, выстроить маршрут и вовлечь в него крупные транспортные компании — благодаря этой работе по "Великому Шелковому пути" проехала первая группа туристов из КНР, которых Кавказ воодушевил. В китайских блогах и СМИ было опубликовано немало восхищенных отзывов, что говорит об огромном потенциале дальнейшего развития маршрута", — сказала она.

При этом замминистра отметила, что работа маршрута в режиме "ручного управления" и при государственном финансировании не может быть продолжена. "Мы должны поставить этот маршрут, как и другие межрегиональные маршруты — железнодорожный круиз "Чайный экспресс" и маршрут выходного дня "Экспресс Кавказ", — на коммерческую основу", — добавила Рухуллаева.

Она отметила, что по обратной связи от первых групп туристов удалось выявить недоработки, устранение которых войдет в стратегию развития внутреннего и въездного туризма на период до 2035 года.

"Есть немало нюансов, которые мы выявили при обкатке маршрута "Великий Шелковый путь": где-то инфраструктура не дотягивает немного, где-то сервис, где-то необходимо выстроить комфортные отношения с туроператорами — устранение этих проблем и инструменты поддержки межрегиональных маршрутов мы прописываем в нашей стратегии развития внутреннего и въездного туризма. Потенциал развития таких маршрутов можно реализовать только после того, как через привлечение внимания к маршруту будет создан рынок, а создать его возможно только в результате постоянной системной работы", — пояснила замминистра.

Предложения по созданию системы управления туризмом в округе также будут представлены в рамках разрабатываемой Стратегии, в том числе с участием институтов развития СКФО.

Недооцененные перспективы

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Владимир Падалко отмечает, что в деловой среде Китая Северный Кавказ пока в большей степени вызывает "любопытство, а не восхищение". "Наши соседи в Поднебесной хорошо представляют, что такое Сочи, Краснодар и туристический Дербент. В печати периодически упоминается Чечня, а в последнее время — Дагестан. Другие же территории СКФО в Китае представляют себе слабо, это "белое пятно" на карте наших межрегиональных связей", — сказал он.

Эксперт отметил, что большая часть партнеров из Харбина и Шанхая говорят о регионах Северного Кавказа как о "пока финансово малопривлекательных". "Мы с коллегами в ТПП рассмотрели причины такой позиции партнеров и нашли некоторое оправдание. Во-первых, между СКФО и регионами КНР нет нормализованного механизма общения. Товарооборот всех семи субъектов Поднебесной в прошлом году едва пересек отметку в $350 млн при подавляющей составляющей импорта почти 80%: машины, оборудование, аппаратура, обувь, одежда, текстиль", — пояснил он.

Вторая причина, по мнению Падалко, заключается в особенностях логистики, ее высокой стоимости и длине маршрутов. Так, морем через порт Новороссийск путь из Китая на Северный Кавказ занимает около 50 дней.

Третьей причиной вице-президент ТПП РФ считает отсутствие привлекательных для инвесторов крупных проектов, сопоставимых с теми, что реализовывались в преддверии Сочинской олимпиады.

"Несмотря на такую характеристику сегодня, мы все же считаем, что со временем китайские компании не пройдут мимо экологической чистоты Северного Кавказа, аграрного и горно-сырьевого потенциала этого региона, его туристических прикрас. В качестве импульса к углублению взаимовыгодного сотрудничества с китайскими компаниями ТПП РФ рассчитывает использовать Первую китайскую международную импортную выставку, которая пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября 2018 года, и на которую поедет большое количество россиян", — добавил Падалко.