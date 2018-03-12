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В Севастополе откроют новое здание архива

Общество
12 марта, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Его площадь увеличилась на 50%

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новое здание Архива города Севастополя откроют 16 марта, сообщил в понедельник на заседании президиума Российского исторического общества глава Росархива Андрей Артизов.

"Этот исторический город, где никогда не было современного здания архива. <...> Строить впервые это здание начала украинская власть. Построили, сделали корпус, в 2007 году все встало. 16 марта с губернатором мы это здание откроем", - сказал он.

Новое здание архива расположено на проспекте генерала Острякова. Начальник управления архивным делом Севастополя Наталья Калинина уточнила ТАСС, что с вводом его в эксплуатацию общая площадь архива увеличится на 50%.

"Самое главное для архива - дополнительные площади для хранения документов, с введением здания площадь архива увеличится на 50%, там будет почти 1 тыс. кв. метров, будет комфортный читальный зал, лаборатории. <...> Здание строилось с 1994 года, в 2007 году строительство было прекращено из-за отсутствия финансирования, и сейчас реконструкция завершена, внутри выполнены все работы, закуплено оборудование", - пояснила она.

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