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Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов

Общество
12 марта, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Глава Минтруда отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий работников достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с выполнением задачи по доведению оплаты труда врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников до 200% от средней зарплаты по региону, заявил журналистам в понедельник глава Минтруда Максим Топилин.

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Ранее на сайте РБК появилась информация о том, что в ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты, у отдельных работников - до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с приближающимися выборами.

"В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть", - сказал он.

Топилин отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий работников достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону. Соответственно, с начала года произошел соответствующий прирост зарплат указных бюджетников, добавил министр. Он также сообщил, что зарплата среднего медперсонала и соцработников с начала года достигла 100% - согласно майским указам президента.

В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего медперсонала и соцработников - до 100% от средней зарплаты по региону.

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Темы
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