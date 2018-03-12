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Власти Северной Осетии раньше срока построят новый детсад на 120 мест в Алагире

Общество
12 марта, 13:16 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, марта. /ТАСС

Общая стоимость здания составляет 112 млн рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Новый детсад на 120 мест построят в Алагире Северной Осетии с опережением графика на четыре месяца, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

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"1 сентября должен открыться детский сад, который строится в Алагире по федеральной программе. Такое решение было принято главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым после осмотра строительной площадки и разговора с руководителем подрядной организации Асланом Бязровым. По программе объект планировалось сдать в конце 2018 года", - говорится в сообщении.

Общая стоимость объекта составляет 112 млн рублей. Детский сад рассчитан на 120 малышей.

Битаров также отметил важность решения вопросов, связанных с благоустройством территории, прилегающей к зданию детского сада.

"Особое внимание необходимо уделить созданию современных условий для детей. Нужно продумать яркое оформление фасадной части и дизайн внутренних помещений, чтобы малышам было комфортно проводить здесь время", - сказал Битаров.

Кроме того, как сообщала ТАСС министр образования и науки республики Ирина Азимова, детсады на 120 мест появятся и в селе Советское Ирафского района, и в городе Беслан. Также Северная Осетия направила заявку в Минобрнауки РФ на строительство детсада на 230 мест в Моздоке. До конца 2018 года во Владикавказе также появится новый детский сад на 280 мест.

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