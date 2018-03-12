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В ДВФУ открыли школу подготовки VR-волонтеров на базе технологий виртуальной реальности

Общество
12 марта, 13:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, марта. /ТАСС

Всех участников, кто успешно сдаст в конце тренингов экзамен, будут привлекать для работы на мероприятиях

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ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Первая в России школа подготовки VR-волонтеров стартовала в понедельник в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Более 70 участников после недельного тренинга смогут помогать проводить мероприятия с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Дальневосточный федеральный университет стал центром Национальной технологической инициативы (НТИ) по нейротехнологиям, виртуальной и дополненной реальности. Новейшие технологии стремительно входят в нашу жизнь, но не все готовы ими пользоваться. Понимая всю актуальность этого направления, ДВФУ первым в России начинает обучение VR-волонтеров", - приводит пресс-служба слова заместителя проректора по развитию ДВФУ Ильи Яськова.

Первую в стране образовательную программу "Основы работы с VR" запустил Центр подготовки волонтеров ДВФУ при поддержке владивостокской лаборатории виртуальной реальности "VR-Lab DV". Участников школы обучат современным технологиям, основам работы с VR-приложениями, средствами их разработки и техникой безопасности. Недельный тренинг включает лекции, на которых слушатели узнают, когда появилась технология VR, для чего она используется, и почему необходимы волонтеры в этой сфере. На практических занятиях участников познакомят с техническим оснащением и научат правильно пользоваться оборудованием.

Итоговый экзамен пройдет в офисе лаборатории "VR-Lab DV". Прошедших обучение включат в базу волонтеров, через которую их смогут привлекать для работы на мероприятиях. "ДВФУ принимает огромное количество мероприятий, на которых все чаще используют технологии VR/AR. Это направление стремительно развивается, а наши студенты следуют современным тенденциям и в Год добровольца в России создают новое направление волонтерства", - приводит пресс-служба слова президента центра Дарьи Белявцевой.

Центр подготовки волонтеров работает в ДВФУ с 2011 года. На счету студентов ДВФУ сотни мероприятий, в том числе Всемирная летняя универсиада, Олимпийские и Паралимпийские игры, эстафеты огней Универсиады, чемпионат мира по водным видам спорта, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Восточные экономические форумы. Технологии VR/AR, в частности, используют во время презентаций на крупных мероприятиях, в том числе на площадке ДВФУ, таких как Восточный экономический форум или форум ИТ-сообщества "Русский MeetUp".

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