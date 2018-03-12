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ВЦИОМ заявил о росте интереса в последние две недели к выборам среди молодежи

Общество
12 марта, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам представителя исследовательского центра, это во многом связано с активной кампанией Центризбиркома по информатизации населения

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечает рост интереса к выборам президента России среди молодежи, который наблюдается в последние две недели. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции на тему "Семь дней до президентских выборов: информированность, мобилизация, интерес и доверие, портрет избирателя".

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"У нас молодежь голосует традиционно плохо. Но в последние две недели мы фиксируем рост мобилизации именно в молодежной группе. Мы ожидаем очень неплохого уровня явки именно в молодежной группе", - сказал он.

При этом Федоров уточнил, что эта мобилизация "политическая, а не административная". "То есть людей тянут на выборы, а не толкают", - пояснил глава ВЦИОМ. По его словам, это во многом связано с активной кампанией по информатизации населения о предстоящих выборах, развернувшейся не только на телевидении, но и в интернете и социальных сетях, которую проводит Центризбирком.

Как напомнил Федоров, в этом году "7 млн человек получит право впервые участвовать в выборах".

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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