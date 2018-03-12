На Сахалине и Колыме предлагают установить памятники айфону и купюре

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Жители некоторых городов Дальнего Востока в день выборов президента смогут также проголосовать за дизайн-проекты общественных пространств. Проект, который получит поддержку большинства,реализуют до конца года. Это благоустройство скверов, парков, спортивных площадок, установка новых арт-объектов. В преддверии финального голосования корреспонденты ТАСС изучили некоторые проекты и выяснили, что из урбанистических новинок может появиться в городах Дальнего Востока и повысит их привлекательность.

Как сообщалось ранее, президент России поручил правительству утвердить порядок финансовой поддержки лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и выделят на их реализацию в 2019-2021 годах не менее 5 млрд рублей ежегодно. Деньги получат участники программы "Формирование комфортной городской среды".

Формировать комфортную городскую среду начали во всех дальневосточных регионах в начале 2018 года. 18 марта на избирательных участках пройдет заключительный этап голосования, по итогам которого определят места, требующие благоустройства, и проекты, которые воплотят до конца года.

Озеленение городов

Большинство проектов направлены на озеленение дальневосточных городов. Одни идеи направлены на высадку деревьев в скверах, создание сотни клумб и газонов, другие - на создание с нуля зоны для занятий спортом и отдыха. В Благовещенске жителям предстоит выбрать один проект с элементами озеленения из семи представленных.

"Для площади Ленина предусмотрели не только реконструкцию фонтана и иные капитальные работы, но и дополнительное озеленение прилегающего сквера, светящиеся деревья и элементы вертикального озеленения. А возле кинотеатра "Харбин", по задумке архитекторов, предусмотрена реконструкция детского городка, фонтана, также здесь могут появиться новые тротуары и клумбы. В сквере в районе мебельной фабрики предлагается установить сказочные скульптуры из дерева, оборудовать площадку для катания летом на роликах и скейтбордах", - сообщила пресс-служба мэрии города Благовещенска. Также в проекте еще три объекта: реконструкция фонтанов и скульптур, установка дополнительного озеленения, клумб и скамеек, а также создание спортивных и детских игровых площадок.

В Петропавловске-Камчатском на общественное голосование вынесут проекты по благоустройству восьми территорий. Среди них один парк, два сквера, пара площадок и стела на въезде в город. Облагородить предлагается Аллею 300-летия флота в центре города - заменить асфальт на печатный бетон, установить цветники и высадить ели, заменить урны и обновить металлическое ограждение.

"Я здесь родилась, и дети мои здесь родились, я многодетная мама, и часто здесь гуляю. Сейчас эта аллея в ужасном состоянии, и хочется, чтобы 18 марта люди проголосовали за этот проект. Здесь ведь даже свадьбы постоянно приезжают фотографироваться, а выглядит сейчас аллея непривлекательно", - выразила мнение жительница Петропавловска-Камчатского Анастасия Новикова.

Памятник айфону и денежная примета

Отдать голос за пешеходные улицы или за необычные арт-объекты предстоит жителям Южно-Сахалинска и Магадана. Привлекательность этих городов планируют повысить не только за счет благоустройства, но и за счет новых архитектурных форм. При разработке некоторых проектов наряду с мнением профессиональных проектировщиков учитывались предложения молодежи.

"У нас есть несколько линеек, по которым составлены проекты. Первая - создание пешеходных улиц в городах: это проект сахалинского Арбата в Южно-Сахалинске, проекты по пешеходным улицам в Поронайске и в Александровске-Сахалинском. Вторая группа - это креативные идеи молодежи. Например, в Корсакове предлагают создать нанотехнологический сквер, в котором должны установить памятник айфону. Третья - идеи с догпарками в Холмске и Охе", - рассказала ТАСС представитель оргкомитета рейтингового голосования, отметив, что для каждого из восьми муниципальных образований разработали по пять-шесть проектов благоустройства.

У жителей Магадана 18 марта появится возможность создать новую "денежную примету". В городе предлагают установить новый арт-объект - инсталляцию в виде купюры у супермаркета "Северное сияние". Сторонники нового арт-объекта говорят, что благодаря такому памятнику в городе может появиться новая традиция - тереть металлическую купюру для повышения благосостояния. Конечно, если за ее установку проголосует большинство.

"Поддерживать диск символа золотого червонца будут специальные скамьи-монеты в виде 1, 5 и 10 рублей, на площадке уложат двухцветную плитку, территорию украсят цветочными вазонами. Большие счеты, диаграммы, классики - эти и другие игровые фигуры оформят детскую зону, где малыши на объемных конструкциях смогут обучаться счету", - рассказала ТАСС о проекте молодой архитектор Виктория Семкина.

Надо сказать, что авторы проектов не поскупились: жителям Магадана представили на выбор 30 предложений по улучшению городских пространств, из которых горожане одобрили всего три. Альтернатива денежной инсталляции - благоустройство сквера имени ученого Анатолия Болдырева (если горожане выберут этот проект, то здесь появится памятник ученому) или приведение в порядок комплекса "Маска Скорби". Для большей привлекательности здесь обновят бордюры, ограждения, модернизируют освещение.

Море спорта и "Берег здоровья"

Велопарк, скейтпарк, веревочный парк и зона для занятий спортивным ориентированием появятся в одной из частей хабаровского парка "Динамо", если этого захотят горожане. "Эта территория и сейчас привлекает жителей города, предпочитающих спортивный досуг, но она не обустроена, место заросло, им давно никто не занимался. Предполагается обустроить зону активного отдыха со всеми необходимыми элементами, [включая] пешеходные тропинки, мостики, площадки отдыха", - сказал ТАСС курирующий вопросы благоустройства главный художник Хабаровска Сергей Пеньков.

Во Владивостоке на суд горожан выставили проекты сразу по 12 общественным пространствам. Есть среди них большие участки, такие как длинная пешеходная тропа "Берег здоровья" в центре Владивостока, дистанция которой объединит несколько улиц. Посетителей небольшого парка на острове Попова, который хоть и находится в 2,5 часах хода по морю от центра Владивостока, но все же является частью города, решено также приобщать к здоровому образу жизни. "Проектировщики предлагают создать общественно-спортивное пространство с велодорожкой, детскими площадками, сценой для выступлений и прудом, на котором зимой можно будет кататься на коньках", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

Роллерную трассу могут построить в одном из пригородных сел Якутии. Альтернатива ей - открытие бульвара Учителя и скверов молодежи и тружеников тыла. Однако планы обеспечить эти населенные пункты инфраструктурой для занятий спортом вызывают одобрение не у всех.

"Практически во всех представленных проектах в Благовещенске запланирована установка уличных тренажеров. Мои исследования как урбаниста показали, что уличные тренажеры создают видимость благоустройства. В принципе, люди довольны, что они несут изменения пространства, но при этом ими не пользуются", - сказал ТАСС урбанист из Благовещенска Игорь Кольцов.

Учитывая разницу во мнениях, голосование по поводу всех предложенных проектов особенно актуально.