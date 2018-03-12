Власти Северной Осетии выделят более 40 млн рублей на ремонт больницы в Алагире

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт Алагирской больницы в Северной Осетии обойдется в 43 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава республики Вячеслав Битаров посетил в Алагирском районе районную больницу. Там был осмотрен корпус, в котором пройдет капитальный ремонт. Сметная стоимость предстоящих работ составляет 43 млн рублей", - говорится в сообщении.

Строительные работы завершатся в августе текущего года. В корпусе разместятся реанимация, гинекология, родильное отделение, терапия, хирургия и приемное отделение. Кроме того, Битаров поручил проработать в больнице возможность возведения модульного сооружения инфекционного отделения, рассчитанного на 20 коек. Существующее одноэтажное здание давно не соответствует требованиям.

"Главное, чтобы новое помещение отвечало всем имеющимся нормативам, и тянуть с поиском решения данного вопроса нельзя. Другая проблема - плачевное состояние кухни. На ее ремонт необходимо изыскать средства в резервном фонде главы и правительства республики", - цитирует пресс-служба Битарова.