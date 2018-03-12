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Песков: рост зарплат бюджетников связан с принятыми ранее решениями

Общество
12 марта, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что увеличение выплат никак не связано с выборами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не склонен увязывать с предстоящими выборами рост зарплат в ряде учреждений в последние месяцы. Об этом он заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию РБК.

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"Рост зарплат - это не сиюминутный процесс", - отметил он. "Существуют решения [по этому вопросу], которые принимались в течение последних нескольких лет", - напомнил Песков. "То, что рост зарплат происходит, пусть и не всегда теми темпами, которыми хотелось бы, это факт очевидный, который нельзя отрицать", - добавил пресс-секретарь.

Говоря о зарплатах в конкретных учреждениях, Песков посоветовал журналистам обратиться непосредственно к ним за комментарием.

Ранее в понедельник РБК опубликовало статью, в которой говорится о существенном росте зарплат, в частности, в нескольких вузах, больницах и научных институтах, начиная с декабря 2017 года. Издание отмечает, что речь идет о сфере, подпадающей под действие "майских указов", и утверждает, что это связано с предстоящими президентскими выборами.

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