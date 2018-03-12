Песков заявил, что Путин в курсе ситуации со свалкой под Волоколамском

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина регулярно информируют о проблемах со свалками в Подмосковье, в том числе под Волоколамском, и работа по их решению ведется. "Президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства Москвы, и от руководства Московской области по этой весьма застарелой проблеме [свалок в Подмосковье и, в частности, под Волоколамском], - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - В данном случае руководство упомянутых субъектов - Москвы и Московской области - в регулярном режиме работают над тем, чтобы "расшить" эту сложнейшую проблему". "Какого-то сиюминутного эффекта здесь, безусловно, быть не может", - добавил он.

"Но эта работа ведется, и о ней регулярно докладывается главе государства", - отметил пресс-секретарь.

Ранее власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. "Ядрово" входит в список пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.