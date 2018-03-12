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Песков заявил, что Путин в курсе ситуации со свалкой под Волоколамском

Общество
12 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что власти Москвы и Московской области работают над проблемой, но "сиюминутного эффекта здесь, безусловно, быть не может"

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина регулярно информируют о проблемах со свалками в Подмосковье, в том числе под Волоколамском, и работа по их решению ведется. "Президент достаточно регулярно получает доклады и от руководства Москвы, и от руководства Московской области по этой весьма застарелой проблеме [свалок в Подмосковье и, в частности, под Волоколамском], - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - В данном случае руководство упомянутых субъектов - Москвы и Московской области - в регулярном режиме работают над тем, чтобы "расшить" эту сложнейшую проблему". "Какого-то сиюминутного эффекта здесь, безусловно, быть не может", - добавил он.

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"Но эта работа ведется, и о ней регулярно докладывается главе государства", - отметил пресс-секретарь.

Ранее власти Волоколамского района Московской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. "Ядрово" входит в список пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области. Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

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