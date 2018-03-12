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В Кабардино-Балкарии открыли Всероссийский Год волонтера презентацией ресурсного центра

Общество
12 марта, 16:03 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 12, марта. /ТАСС

Региональный ресурсный центр на базе КБГУ создали на средства президентского гранта в размере 300 тыс. рублей

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Кабардино-Балкарский государственный университет в Нальчике

Кабардино-Балкарский государственный университет в Нальчике

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийский Год добровольца (волонтера) торжественно открыли в Кабардино-Балкарии (КБР) в понедельник в государственном университете республики презентацией регионального ресурсного центра по поддержке и развитию движения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Целый этаж одного из корпусов Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) отвели под региональный ресурсный центр по поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения в КБР. Красную ленту перерезали зампред правительства - министр образования, науки и делам молодежи КБР Нина Емузова и ректор вуза Юрий Альтудов. Для детей организовали экскурсию, которая началась с ознакомления работой волонтеров республики. На стенах коридора центра развесили фотографии с многочисленных акций, которые проводят волонтеры, гостей также поприветствовали серебряные волонтеры.

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"В КБР волонтерство развивается, но, к сожалению, у нас нет места, где люди могут собраться и обсудить ближайшие мероприятия - ресурсный центр может предоставить им такую возможность, он станет местом сосредоточения всех волонтерских объединений нашей республики. Мы очень тесно сотрудничаем с ассоциацией волонтерских центров России, поэтому можем оказывать методическую помощь нашим добровольцам", - рассказала гостям координатор работы ресурсного центра Светлана Самофалова, отметив, что этот он стал вторым на Северном Кавказе (первый открыт во Владикавказе).

Емузова отметила, что увиденное ею превзошло все ожидания. "Мы сегодня получили огромную армию людей доброй воли, которые хотят помогать, причем во всех сферах (в 2008 году волонтеров было всего 100 человек, сейчас их уже 8,6 тысячи). Это центр обучения, где будут проходить семинары, круглые столы, и где будут учить людей правильной работе, когда помогают другим. При создании центра подошли к делу не формально, современно, креативно, и я благодарю вас за это", - сказала Емузова, обращаясь к руководству вуза.

Создание регионального ресурсного центра по развитию добровольческого движения на базе КБГУ стало возможным благодаря средствам президентского гранта в размере 300 тыс. рублей, который выиграл вуз. Как ранее сообщалось, в Кабардино-Балкарии в рамках Года волонтеров планируются 250 мероприятий регионального и районного масштаба, в том числе будет создан единый реестр волонтеров республики.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

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