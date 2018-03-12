Госадмтехнадзор не зафиксировал системной проблемы вывоза мусора в Волоколамске

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госадмтехнадзор не выявил системной проблемы вывоза мусора в Волоколамском районе Подмосковья, о которой ранее писали жители муниципалитета в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Признаков мусорного коллапса в Волоколамске не наблюдается. Вместе с тем, в связи с перекрытием полигона "Ядрово" территориальный отдел зафиксировал по шести адресам переполнение мусорных контейнеров из-за невывоза мусора", - сказали в пресс-службе.

Раннее сообщалось, что жители Волоколамского района начали распространять в социальных сетях фотографии заваленных мусором контейнерных площадок у многоквартирных домов. В администрации муниципалитета связали эту проблему с санитарным днем, объявленным для проведения встречи кандидата в президенты Ксении Собчак с электоратом прямо у ворот местной свалки "Ядрово". Въезд на полигон был заблокирован толпой, в акции приняли участие почти 1 тыс. человек, по оценкам сотрудников полиции.

"Кроме того, в адрес отдела поступили четыре жалобы на сброс мусора в неустановленных местах. По сообщению авторов обращений, мусор сброшен мусоровозами, которые из-за перекрытия, не смогли попасть на полигон", - добавили в Госадмтехнадзоре. Факты сброса подтвердились.

Ранее сообщалось, что 3 марта в Волоколамском районе прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, требовали его закрытия и рекультивации и отставки нескольких должностных лиц. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.

Активисты с прошлой недели продолжают пытаться препятствовать въезду мусоровозов из других муниципалитетов на свалку.