В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прихожане Русской православной церкви не сомневаются в том, что Благодатный огонь в Иерусалиме возгорается чудесным образом, несмотря на мнения о его искусственном происхождении. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, комментируя заявление священника Самуила Агояна.

Священнослужитель Армянской апостольской церкви Агоян накануне заявил израильским СМИ, что наблюдал, как зажигают связки восковых свечей от масляной лампады в храме Гроба Господня.

"Это странное заявление, с учетом того, с каким почитанием относятся люди к этому чуду и как многие по всему миру с надеждой и верой ждут этого события", - отметил отец Александр. "Мы всегда с радостью принимаем Благодатный огонь перед Пасхой. Для наших прихожан прибытие его из Иерусалима накануне Пасхи - радостное событие, которого ждут, и, конечно, никогда не стоит вопрос об оспаривании чуда", - добавил он.

"К любым явлениям духовной жизни всегда есть разное отношение. Например, к чудотворениям от икон и к другим проявлениям. И Благодатный огонь - тоже такое явление, которое всегда вызывает разногласия среди некоторых людей. Но для миллионов людей схождение Благодатного огня несомненно имеет важное значение, поэтому сомнительно в дни великого поста снова провоцировать людей на какое-то смущение по этому вопросу", - пояснил он.

Чин возгорания Благодатного огня при молитвенном ожидании десятков тысяч верующих происходит в Великую Субботу, которую отмечают православные накануне Пасхи. Огонь сходит в Кувуклии - часовне над пещерой Гроба Господня, где был погребен Иисус Христос. Огонь от Живоносного Гроба Господня символизирует безграничное величие события Воскресения Христова.

По традиции, сложившейся за последние годы, частицу Благодатного огня из Иерусалима в Москву доставляет делегация фонда Андрея Первозванного. От привезенного светильника зажигают лампадки в храме Христа Спасителя, также огонь развозят в разные епархии и страны.