Росгвардия показала редкие экспонаты на выставке в день 50-летия ведомственного музея

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Росгвардия представила выставку раритетных предметов войск правопорядка в день 50-летия со дня образования Центрального музея структуры в Москве. Как сказал первый замглавы ведомства Сергей Меликов на открытии экспозиции, при формировании Росгвардии особый упор делается на исторические факты.

"Уверен, что музей и впредь будет отвечать требованиям времени, участвуя в патриотическом воспитании, бережно храня историю Росгвардии. На сегодняшний день при создании новой федеральной структуры используются те архивные материалы, которые находятся в музее, а это значит, что строительство войск национальной гвардии осуществляется с опорой на исторические факты", - сказал он.

Главный хранитель фонда в Центральном музее Росгвардии Ирина Владыко рассказала ТАСС, что в основном экспонаты в музей передают ветераны и их родственники. "Ветераны с удовольствием приходят и отдают свои раритетные вещи. Бывает, что приходят родственники и отдают на хранение экспонаты. А если кто-то не может отдать, то мы берем их на временное хранение для проведения выставок", - сказала она, например, Серебряную звезду США (персональная военная награда США за мужество и отвагу в бою), которую в 1944 году Герою Советского Союза Алексею Волошину вручил президент США Франклин Рузвельт.