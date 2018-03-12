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Власти Нижегородской области выделят 140 млн рублей на строительство станции метро

Общество
12 марта, 15:45 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, марта. /ТАСС

Эта ветка ведет к стадиону, на котором летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области планирует направить средства из областного бюджета на завершение строительства станции метро ''Стрелка'' в Нижнем Новгороде, которая возводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

''В марте 2018 года в закон о бюджете Нижегородской области планируется включить ассигнования в сумме 141,6 млн рублей на завершение строительства объекта ''Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от станции ''Московская'' до станции ''Стрелка'', - говорится в сообщении.

Внесение поправок в областной бюджет планируют рассмотреть на ближайшем заседании регионального парламента.

Ранее сообщалось, что в конце января эксперты Главгосэкспертизы выдали положительные заключения по проектной документации, результатам инженерных изысканий и сметной стоимости строительства строящейся Сормовско-Мещерской линии нижегородского метро, ведущей к стадиону "Нижний Новгород", на котором летом пройдут матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу.

Сормовско-Мещерская линия - вторая ветка Нижегородского метрополитена и единственная в России линия с левосторонним движением. Стадион "Нижний Новгород" расположен у слияния Оки и Волги, рядом находится новый микрорайон "Мещерское озеро", откуда до уже работающих станций метро можно добраться только на наземном транспорте. Новая станция метро "Стрелка" появится недалеко от стадиона. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год.

Нижегородское метро включает в себя две линии и 14 станций, общая протяженность путей в обоих направлениях составляет 38,8 км. Станции располагаются в пяти из восьми районов города. Среднесуточный пассажиропоток - 130 тыс. пассажиров, это 18% от общего пассажиропотока, перевозимого муниципальным транспортом Нижнего Новгорода.

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