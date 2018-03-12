Власти Ингушетии увеличат число доступных для инвалидов школ и детсадов в 2018 году

МАГАС, 12 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии в 2018 году планируют увеличить число дошкольных учреждений и школ, доступных для инвалидов. На эти цели в рамках программы "Доступная среда" минобрнауки республики выделит более 18 млн рублей, рассказала ТАСС заместитель министра образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева.

"Нам выделено из федерального бюджета 17,18 млн рублей. Республиканские средства у нас 5% - 904,4 тыс. рублей. В общей сложности - более 18 млн рублей. Эта сумма будет направлена на создание условий доступной среды в одной школе и в шести учреждениях дошкольного образования", - сказала собеседница агентства.

Замминистра также отметила, что в 2017 году общий объем финансирования на эти цели составлял 15,37 млн рублей. Мероприятия по созданию доступной среды провели в одной школе, семи дошкольных учреждениях и одном учреждении дополнительного образования. "В этом году повысится показатель доступности для детей-инвалидов дошкольных учреждений", - добавила она.

По словам Угурчиевой, условия доступной среды в республике созданы в 25 школах, 11 дошкольных учреждениях и двух учреждениях дополнительного образования.

Ранее минобрнауки региона сообщало, что в планы на 2018 год входит строительство четырех объектов дошкольного образования на 880 мест. В течение пяти лет власти субъекта обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом в очереди в дошкольные образовательные организации остаются более 8 тыс. детей.