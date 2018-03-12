Более 65 тыс. жителей Карачаево-Черкесии пройдут ежегодную диспансеризацию

ЧЕРКЕССК, 12 марта. /ТАСС/. Более 65 тыс. жителей Карачаево-Черкесии (КЧР) пройдут в течение 2018 года бесплатное медицинское обследование в рамках ежегодной массовой диспансеризации населения, сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава КЧР Белла Батчаева.

"План по диспансеризации населения в этом году у нас 65 тыс. 579 человек. Медосмотр прошли уже более 4 тыс. жителей республики, из них 12% направлено на второй этап - дополнительное обследование", - сказала Батчаева.

Она отметила, что по итогам диспансеризации в 2017 году из 64 тыс. 429 человек, проведших обследование, на второй этап перевели 30%. "Различные патологии имеют около 46,9% жителей КЧР, прошедших диспансеризацию в прошлом году, большинство страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями (8,2%). 31,7% обследованных признаны абсолютно здоровыми, а 18,7% имеют один и более опасных факторов риска", - добавила собеседница агентства.

По данным минздрава Карачаево-Черкесии, ежегодно диспансеризацию по возрастным группам проходит около 23% населения республики.

Ранее сообщалось, что в этом году бесплатное обследование жителей Карачаево-Черкесии с помощью специальных передвижных комплексов проведут в том числе специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующая договоренность была достигнута осенью 2017 года на встрече главы КЧР Рашида Темрезова с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой.