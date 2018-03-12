Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень заболеваемости ОРВИ в Петрозаводске превысил эпидемический порог на 8,4%

Общество
12 марта, 16:11 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 12, марта. /ТАСС

В Роспотребнадзоре отметили, что около 40,5% жителей Карелии сделали прививки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петрозаводске за неделю с 05.03 по 11.03 превысила эпидемический порог на 8,4%, об этом в понедельник сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Карелия.

СПЕЦПРОЕКТ

Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"В городе Петрозаводск заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 8,4% (зарегистрировалм 3196 случаев), превышение отмечается в возрастной группе трех-шести лет (+4,7%)" - говорится в сообщении.

В целом по республике уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 5%, зарегистрировали 5718 случаев заболевания.

"Доля гриппа в два раза меньше, чем в прошлом году. Это связно с тем, что было привито рекордное число - 254 тыс. человек, в том числе 44 тыс. детей. Это около 40,5% жителей республики", - сказала ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Юлия Гвоздева

По данным ведомства, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановили учебный процесс в 24 классах в восьми школах (шесть школ в Петрозаводске и две школы в Олонецком и Прионежском районах), также отменили занятия в двух группах в детском саду п. Деревянное Прионежского района и одной группе в п. Райконкоски.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер Олег Табаков
2
Биография Олега Табакова
3
"Олег Табаков навсегда останется в памяти людей и в истории нашей страны"
4
Вселенная Олега Табакова, вечного кота Матроскина
5
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
6
Песков считает критику Путина в свой адрес "нормальным рабочим процессом"
7
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама