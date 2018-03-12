Уровень заболеваемости ОРВИ в Петрозаводске превысил эпидемический порог на 8,4%

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 марта. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петрозаводске за неделю с 05.03 по 11.03 превысила эпидемический порог на 8,4%, об этом в понедельник сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Карелия.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"В городе Петрозаводск заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 8,4% (зарегистрировалм 3196 случаев), превышение отмечается в возрастной группе трех-шести лет (+4,7%)" - говорится в сообщении.

В целом по республике уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 5%, зарегистрировали 5718 случаев заболевания.

"Доля гриппа в два раза меньше, чем в прошлом году. Это связно с тем, что было привито рекордное число - 254 тыс. человек, в том числе 44 тыс. детей. Это около 40,5% жителей республики", - сказала ТАСС начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Юлия Гвоздева

По данным ведомства, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановили учебный процесс в 24 классах в восьми школах (шесть школ в Петрозаводске и две школы в Олонецком и Прионежском районах), также отменили занятия в двух группах в детском саду п. Деревянное Прионежского района и одной группе в п. Райконкоски.