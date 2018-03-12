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Руководитель "Мосгортранса" запретил принуждать сотрудников идти на выборы

Общество
12 марта, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Ранее в ЦИК сообщали о подтверждении информации о попытках контролировать участие в выборах сотрудников одного из подразделений предприятия

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Генеральный директор "Мосгортранса" Леонид Антонов направил письмо руководящему составу организации с прямым запретом принуждать сотрудников проголосовать на выборах президента РФ 18 марта. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, член Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по результатам проверки подтвердилась информация "о попытках контролировать участие в выборах сотрудников одного из подразделений "Мосгортранса".

"Сегодня утром рабочая группа наблюдателей, включая меня, Алексея Шапошникова и двух моих заместителей, встретилась с руководством "Мосгортранса". В результате сегодня опубликовано письмо генерального директора каждому сотруднику и каждому руководителю подразделения о прямом запрете присуждать любого сотрудника к явке или к неявке, голосованию за кого-то. Оно будет доведено сегодня до всех сотрудников", - сказал Венедиктов в рамках заключительного занятия по подготовке московских наблюдателей к выборам президента РФ.

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