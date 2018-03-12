Волонтеры "Молодой гвардии" помогут инвалидам на избирательных участках

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Волонтеры фонда поддержки студентов "Студфонд" (проект "Молодой гвардии Единой России", МГЕР) в день выборов президента РФ будут сопровождать людей с инвалидностью на избирательных участках, если им потребуется помощь. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"18 марта на ряде избирательных участков в Москве и других регионах России будут дежурить волонтеры "Студфонда", которые будут встречать избирателей с ограниченными возможностями здоровья возле входа на участковую избирательную комиссию и оказывать им необходимую помощь при перемещении по участку. Узнать волонтера можно будет по ярким черно-оранжевым жилетам с фирменной символикой фонда", - сказал Давыдов.

Он уточнил, что волонтеры будут дежурить на тех избирательных участках, где, по данным территориальных избирательных комиссий, "ожидается наибольшее число маломобильных избирателей".

Собеседник агентства напомнил, что в декабре и январе "Студфонд" провел мониторинг доступности избирательных участков для маломобильных граждан. "По итогам мониторинга более 70% избирательных участков оказались доступными для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья", - добавил он.

Давыдов отметил, что активисты будут дежурить не только в Москве, но и в Пензе, Нальчике, Симферополе, Санкт-Петербурге и других городах.