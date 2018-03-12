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AFP: умер французский модельер Юбер де Живанши

Общество
12 марта, 16:06 дата обновления: 12 марта, 17:06 UTC+3

По словам близких кутюрье, он скончался в минувшую субботу в возрасте 91 года

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Юбер де Живанши

Юбер де Живанши

© EPA/BART MAAT

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Французский модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года. Об этом агентству AFP сообщили в окружении кутюрье. По словам близких модельера, Живанши скончался во сне в минувшую субботу.

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Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши

История дружбы, изменившей и кино, и моду

Прощание с кутюрье пройдет в узком кругу близких родственников и друзей. Как отметил французский меценат Бернар Арно, "Юбер де Живанши был одним из самых знаковых дизайнеров, успех которого зародился в Париже". По его словам, "модельер мог сочетать два качества - быть новатором и вневременным дизайнером".

Живанши родился в 1927 году в городе Бове. После освобождения Франции от немецкой оккупации он переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров. Свой дом высокой моды он основал в 1952 году. Сейчас он находится на парижской авеню Георга V.

Живанши получил признание благодаря своим нарядам для фильмов с участием Одри Хепберн, в том числе для картины "Завтрак у Тиффани". Актриса и модельер дружили сорок лет, и эти отношения изменили как моду, так и кино. Хепберн шутила, что так же зависима от Живанши, "как жители Америки от своего психоаналитика".

У него заказывали платья Грейс Келли, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман. Кутюрье также одевал супругу 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин.

Живанши также был одним из первых, кто предложил модной публике линию "прет-а-порте". В 1995 году модельер объявил об уходе на покой. В январе 2007 года Почта Франции выпустила марки, посвященные Дню святого Валентина, над дизайном которых работал Юбер де Живанши.

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