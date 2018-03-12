Глава Удмуртии пообещал проводить часть совещаний правительства на английском языке

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Совещания в правительстве Удмуртской Республики частично будут проходить на английском языке, нововведение предполагается внедрить с начала 2019 года, сообщил в понедельник на встрече со студентами Глазовского государственного педагогического института глава региона Александр Бречалов.

По его словам, в первую очередь знание английского важно для менеджмента от власти, "который, собственно, привлекает инвестиции" и должен владеть языком международного общения "не через Siri в гаджете или через переводчик".

Глава республики отметил, что проводить на английском языке часть совещаний планировалось с 1 января 2018 года, однако пока эту задачу выполнить не удалось, и ее перенесли на год. "Но это действительно важно, если мы позиционируем Удмуртию как часть глобального мира", - сказал глава республики.

Бречалов рассказал студентам, что английский язык освоил самостоятельно, а в школе и училище изучал немецкий.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в рамках проекта "Открытый диалог с главой Удмуртии" Александр Бречалов начал серию встреч со студентами вузов региона.