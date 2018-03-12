МВД не приняло решение по введению электронных паспортов в РФ из-за ликвидации ФМС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение о введении на территории России электронных паспортов не было принято из-за ликвидации в 2016 году Федеральной миграционной службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В 2013 году ФМС совместно с другими заинтересованными органами проводили работу по подготовке и внедрению электронных паспортов, в этом этом же году был одобрен соответствующий законопроект, однако сроки выдачи новых документов переносились несколько раз. Очередной срок был назначен на 15 марта 2018 года.

"Федеральная миграционная служба упразднена. В настоящее время о дальнейшей разработке нормативных правовых актов по введению на территории Российской Федерации электронного удостоверения личности, в том числе о сроках, решение не принято", - говорится в сообщении МВД в ответ на запрос агентства прокомментировать сроки внедрения на территории России электронных паспортов.

В конце прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что почти треть россиян заинтересована в замене бумажного паспорта на электронный.