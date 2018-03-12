Более 500 жителей Ставрополья досрочно сдадут ЕГЭ в этом году

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Более 500 человек в Ставропольском крае примут в этом году участие в досрочной сдаче единого госэкзамена, сообщает в понедельник краевое министерство образования.

"Единый государственный экзамен в досрочный период пройдет с 21 марта по 11 апреля. В нем примут участие более 500 участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", - сообщили в министерстве.

Первые экзамены по географии, информатике и ИКТ пройдут 21 марта, резервные дни назначены на 6 и 9 апреля. Пункты проведения экзаменов организовали в Пятигорске и Ставрополе. В пунктах сдачи будет вестись видеотрансляция в режиме online, организованы проверки металлоискателем.

"Кроме того, на пунктах проведения экзаменов будут присутствовать общественные наблюдатели, представители отдела надзора и контроля в сфере образования министерства", - говорится в сообщении.

В 2017 году ЕГЭ на досрочном этапе в Ставропольском крае также сдали около 500 человек. За процедурой сдачи следили более 100 общественных наблюдателей, в том числе и в региональном ситуационном центре. Всего на Северном Кавказе в 2017 году почти 10 тыс. человек сдали ЕГЭ в рамках досрочной волны.