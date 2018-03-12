Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной художественного руководителя МХТ им.Чехова Олега Табакова.

"Владимиру Путину сообщили о прискорбной новости - кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле "Вечно живые" в 1956 году. Табаков - один из основателей и ведущих актеров театра "Современник". За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ.

В 1987 году Табаков открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполняет обязанности директора театра.