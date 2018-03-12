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Уровень заболеваемости ОРВИ в Архангельске превышает эпидемический порог на 24%

Общество
12 марта, 17:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 12, марта. /ТАСС

Большинство из госпитализированных с ОРВИ и гриппом - дети до 14 лет

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю с 5 по 11 марта в Архангельске превысила эпидемический порог на 24%. Об этом в понедельник сообщает сайт Роспотребнадзора по Архангельской области.

"По городу Архангельску, который является опорной базой по гриппу, за период с 05. 03. 2018 по 11. 03. 2018 года зарегистрировано 4499 случаев ОРВИ и 21 случай гриппа, в том числе у детей - 2732 случая ОРВИ и 8 случаев гриппа. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего населения выше эпидемического порога на 24%. В медицинские организации госпитализировано с ОРВИ и гриппом 74 человека, в том числе детей до 14 лет - 54", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на прошлой неделе всего в Архангельской области зарегистрировано 11782 случая ОРВИ (из них 7320 случаев среди детей) и 31 случай гриппа (10 случаев у детей). Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по области выше эпидемического порога на 16,4%.

На прошлой неделе из-за повышенной заболеваемости ОРВИ полностью закрыты 2 школы в Холмогорском и Онежском районах, 4 детских сада в Холмогорском и Онежском районах, а также частично закрыты 3 класса в 3 школах и 8 групп в 4 детских садах.

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