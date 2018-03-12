Источник: мэрию Москвы попросили похоронить Табакова на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Театральная общественность попросила мэрию Москвы похоронить народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни, на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве города.

"Мэру Москвы направлено обращение с просьбой похоронить Табакова на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства. По его словам, дата и время похорон пока обсуждаются.

Олег Табаков - выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России.

Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.