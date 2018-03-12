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Источник: мэрию Москвы попросили похоронить Табакова на Новодевичьем кладбище

Общество
12 марта, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По словам собеседника агентства, дата и время похорон еще обсуждаются

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Театральная общественность попросила мэрию Москвы похоронить народного артиста СССР Олега Табакова, который скончался в понедельник на 83-м году жизни после продолжительной болезни, на Новодевичьем кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве города.

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"Мэру Москвы направлено обращение с просьбой похоронить Табакова на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства. По его словам, дата и время похорон пока обсуждаются.

Олег Табаков - выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России.

Возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

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