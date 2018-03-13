Жители и власти Мытищ за раздельный сбор отходов и против "мусорного ветра"

Каждый год россияне производят около 50 млн тонн отходов. Большая их часть попадает на мусорные полигоны, площадь которых уже сопоставима с площадью некоторых регионов. Еще немного — и "мы сами в своем мусоре задохнемся", как сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Это не преувеличение: с августа 2017 года жители восточных районов Москвы и области жаловались на сильный неприятный запах, тошноту и головные боли из-за него. Ученые установили, что основной "загрязнитель" воздуха там — сероводород, концентрация которого на закрытой свалке "Кучино" многократно превышала норму.

Для жителей Подмосковья, вблизи которых расположены еще не рекультивированные свалки, неприятный запах становится повседневностью. Выход один: надо снижать количество складируемых на полигонах отходов. А для этого — сортировать, перерабатывать мусор и сжигать неперерабатываемые "хвосты".

В конце января "Гринпис России" составил рейтинг доступности инфраструктуры для раздельного сбора мусора в городах с населением от 100 тысяч человек. Его возглавили подмосковные Мытищи. При этом Москва — на 52-м месте, а Санкт-Петербург — на 91-м. "Я думаю, в небольших городах организовать сортировку мусора проще, потому что горизонтальные связи сильнее, — говорит Дмитрий Нестеров, координатор проекта "Ноль отходов" "Гринпис России". — В больших городах выше плотность населения, больше приезжих, которые зачастую не вовлечены в социальную жизнь города. А некоторые просто не любят город, в котором живут". ТАСС разобрался в мытищинском мусоре и рассказывает, как сортируют отходы местные жители и что для этого делают власти.

"Внештатные контролеры" и "лимит сознательных граждан"

"Почему я сортирую мусор? Ну пластмасса же горит, вредно. Тут все сортируют, разве что молодежь не то кидает, — рассказывает бабушка Валентина. — Мы им говорим, если замечаем. А иногда возьмем и сами переложим". Заметить, что кто-то выбросил картофельные отчистки в бак для бумаги и пластика, легко: у этих баков сетчатые стенки, все содержимое видно.

В 2017 году 13 муниципалитетов Подмосковья начали оборудовать площадки для раздельного сбора мусора. Но в Дубне и Балашихе, например, у баков "сплошные" стенки, и иногда люди выбрасывают в них все подряд. В Мытищах пошли своим путем, решив, что "открытость" повысит сознательность. "У нас такая ментальность: в закрытый контейнер, какого бы цвета он ни был, кидают все, — говорит начальник контрольного управления администрации Мытищинского муниципального района Сергей Покатило. — А когда мы поставили прозрачные, оказалось, что бабушки работают как внештатные контролеры. Видит, кто-то бросил не то, и сразу: "Ты чего туда бросаешь? Ну-ка вытащи!" Вроде маленькая, но помощь".

Развернуть Баки с сетчатыми стенками — ноу-хау мытищинских властей © Сергей Савостьянов/ТАСС Баки с сетчатыми стенками — ноу-хау мытищинских властей © Сергей Савостьянов/ТАСС

Мы в обычном мытищинском дворе. Людей тут немного — полдень вторника не самое популярное время, чтобы выбрасывать мусор. Но из тех, кого мы встречаем, мусор сортируют почти все. Даже те, кто говорят, что "на это нет времени", потом добавляют: "ну пластик, конечно, кладу отдельно". Одна бабушка, кинувшая картонный контейнер из-под яиц в мусорный бак, вообще не местная, у сына гостит: "Он мне так и сказал: мама, это туда, это сюда". Мало кто объясняет это заботой об экологии — скорее "все так делают, если есть бак, то что ж не кинуть".

Первые контейнеры для раздельного сбора мусора в Мытищах появились еще в 2007 году. Сегодня, согласно рейтингу "Гринпис России", возможность сортировать отходы есть у 93% жителей города. Но, как говорят местные власти, пользуются этой возможностью только 30%. Из 130 тыс. тонн бытового мусора, которые образуются здесь ежегодно, на вторсырье отсортировывают примерно 13–15%. И эта пропорция не растет уже несколько лет. "Лимит сознательных граждан мы исчерпали, — говорит Сергей Покатило. — Остались люди, которые не будут сортировать, и все". Самые "сознательные" граждане — пенсионеры. Школьники тоже постепенно проникаются: детей начинают учить этому еще в детском саду. А вот в поколении 30-летних пока провал.

Развернуть Мусор, который можно пустить на переработку, вывозится бесплатно для жителей © Сергей Савостьянов/ТАСС Мусор, который можно пустить на переработку, вывозится бесплатно для жителей © Сергей Савостьянов/ТАСС

Лучший аргумент за раздел мусора, конечно, финансовый: содержимое контейнера для вторсырья вывозят бесплатно для жителей (при условии, что в нем нет других отходов). Но местные власти признают: на самом деле большой финансовой выгоды для "сознательных" граждан нет. "Когда мы запустили этот процесс, некоторые не знали, что это вывозится для них бесплатно. А некоторые, думаю, до сих пор этого не понимают, — говорит Сергей Покатило. — Да и что значит бесплатно? Я сортирую, а мой сосед — нет. А платим мы все одинаково за тот мусор, который вывозят. То, что управляющая компания "недовыставляет" за мусор — это общая экономия для всего дома".

Трудно сказать, кто больше "в ответе" за то, чтобы с раздельным сбором все сложилось, — власти, которые должны создать инфраструктуру, или жители, которым нужно ею пользоваться. Глава Мытищинского городского округа Виктор Азаров считает, что работу здесь нужно вести "и сверху, и снизу". "Не имея условий для раздельного сбора мусора, вести разъяснительную работу с гражданами несерьезно. Товарищ выйдет и скажет: "Я готов!" А мы ответим: "Ну, подожди, через год", — говорит он. — Если же он выйдет и увидит современный контейнер — совсем другая история".

Деньги из мусора

"Никто не будет раскладывать мусор из своего пакета — сюда стекло, сюда картон. Тем более утром перед работой! — говорит генеральный директор АО "Спецремтранс" Алексей Калинин. — Поэтому мы упрощаем: у нас люди отделяют только пищевые отходы от вторсырья. А дальше мы сами".

Развернуть Резиновые покрышки перерабатывают, делая из них мягкую плитку © Сергей Савостьянов/ТАСС Резиновые покрышки перерабатывают, делая из них мягкую плитку © Сергей Савостьянов/ТАСС

"Спецремтранс" — местное муниципальное предприятие, занимающееся в том числе раздельным сбором мусора. А частично — и переработкой. Старые покрышки здесь рубят в резиновую крошку, а из крошки делают мягкую плитку — особенно хорошо ее использовать на детских площадках. Одна площадка — примерно 2400 покрышек, которые могли бы разлагаться и загрязнять окружающую среду более ста лет.

Остальной мусор — стекло, бумагу и пластик — здесь только сортируют. Потом утрамбовывают в брикеты и отправляют на переработку (например, пластик отправляют в Китай, где из него делают спортивную одежду, в том числе для российских атлетов). В сутки сюда привозят 1300 кубометров мусора. Из них получается две-четыре тонны вторичного сырья. Трудятся здесь в основном девушки из ближайших областей, зарабатывают 25–30 тысяч рублей в месяц. Говорят, первое время мусор был "грязный": среди бутылок и коробок попадались луковая шелуха и картофельные очистки. Сейчас тоже попадаются, но все реже — люди уже привыкли: "Мы уже столько лет работаем".

Развернуть Стекло, бумагу и пластик сортируют, утрамбовывают в брикеты и отправляют на переработку © Сергей Савостьянов/ТАСС Стекло, бумагу и пластик сортируют, утрамбовывают в брикеты и отправляют на переработку © Сергей Савостьянов/ТАСС

Считается, что на мусоре (а точнее — из мусора) можно делать хорошие деньги. Алексей Калинин на это только улыбается: "Стекло мы сдаем за какие-то копейки, лишь бы взяли. Цена на картон может варьироваться от полутора до двух тысяч рублей за тонну — все зависит от спроса. В целом денег достаточно только для того, чтобы окупить затраты на организацию процесса. Заработать невозможно". Зато предприятие полностью самоокупаемое — местные власти вкладывали в него деньги, только когда закупали серьезное оборудование. То есть на средства от продажи вторсырья получается и поддерживать технику, и платить рабочим.

"Чего внукам достанется?"

И все-таки больше 80% отходов в Мытищах выкидывают по старинке — стекло и картон вперемешку с яичной скорлупой. Все это попадает на местный мусорный полигон "Каргашино", который существует уже больше 30 лет. В 2019 году он должен быть закрыт: его возможности исчерпаны. Мусор придется вывозить в другие места, и его количество сокращают как могут. То, что не сортируют сами жители, разбирают прямо на полигоне.

Сортировка мусора на полигоне — тяжелая работа © Сергей Савостьянов/ТАСС

Перед нами движущаяся лента — как в супермаркете. Только вместо продуктов на ней упаковки от продуктов. У ленты стоят люди в перчатках и респираторах и отбирают все, что можно отправить на переработку. Каждый следит за чем-то своим — пластиком, бумагой или стеклом. Из общего количества мусора выбирается 7–15%. Статистика меняется в зависимости от времени года — например, после новогодних праздников здесь оказывается больше стекла, а летом, когда люди чаще пьют газировку, — больше пластика. "В основном здесь трудятся приезжие, зарплата у них порядка 30 тысяч рублей в месяц, — объясняет начальник полигона Александр Борисов. — Мытищинских жителей мы не затащим сюда: работа грязная, трудоемкая, физически очень тяжелая". Собранное вторсырье отправляется на перерабатывающие заводы. Больших денег это не приносит: почти все уходит на зарплаты и оборудование. Зато захоронять на полигоне приходится чуть меньше. Сейчас "Каргашино" — это гора высотой в 50 метров и общей площадью 16,4 га.

Развернуть Мусорный полигон "Каргашино" © Сергей Савостьянов/ТАСС Мусорный полигон "Каргашино" © Сергей Савостьянов/ТАСС

Практика показывает: пока главный "доход" от раздельного сбора мусора получает экология. Но для многих местных жителей это — вполне аргумент. "Если не сортировать — чего внукам достанется? — говорит местный мусорщик Анатолий Николаевич. — Пластик сотни лет гниет. Сейчас вокруг Москвы уже горы. У нас так будет не столица, а помойка большая".

Бэлла Волкова, Александра Рыжкова